- Noul guvern Viorica Dancila propune un al ministru de Finante. Contestatul Ionut Misa a fost dat la o parte si in locul acestuia a venit Eugen Teodorovici, un mare constestatar al acestuia. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Teodorovici a anuntat o revolutie in Finante. Celebrul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- George Ivascu este propunerea PSD pentru Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Actorul George Ivascu s-a nascut la 15 februarie 1968, la Bucuresti. A absolvit Academia de Teatru si Film în 1993, la clasa profesorului Gelu Colceag.

- Guvernul Dancila | Ultimele nume aparute pe lista ministrilor Comitetul Executiv al PSD va decide vineri, prin vot, cine sunt social-democratii care vor ocupa functii in viitorul Cabinet Dancila. Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, inainte de sedinta CEx, ca din viitorul Executiv nu vor face…

- Declaratia 600: se amana sau dispare? Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ca se gândeste la o varianta…

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Carmen Dan este dispusa sa demisioneze, daca partidul o va cere in Cex-ul PSD din 15 ianuarie . Declarația vine chiar de la ministrul de Interne și a fost facuta inainte de ședința. „Daca partidul imi va cere, voi face asta”, a spus Carmen Dan, intrebata de jurnalisti daca va demisiona din functia…

- Teodorovici se poziționeaza in conflictul din PSD: ”Sunt de partea partidului”, a transmis fostul ministru de Finanțe, el lansand un atac la miniștrii lui Tudose, in special ministrul de Finanțe, ministrul Transporturilor și ministrul Fondurilor Europene. El nu il scutește nici pe premier, despre care…

- Fostul ministru PSD Eugen Teodorovici intervine și el in scandalul din PSD și transmite mesaje dure pentru mai mulți colegi, membri ai Guvernului. Nu scapa de criticile fostului ministru de Finanțe din Guvernul Ponta nici ministrul Fondurilor Europene, ministrul Transporturilor, ministrul Turismului,…

- „Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. (...) S-au platit toate salariile. Azi am platit 1.106 miliarde de lei - salariile pentru toti profesorii din Romania. Nu este o problema de salarii, din punctul acesta de vedere", a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Liviu Pop.…

- "Eu am solicitat inspectorului general Despescu sa dispuna masurile pe care cred ca era normal și firesc sa le ia un șef de instituție. Eu i-am solicitat demisia. Parerea mea este ca in atare situații, cand constatam ca avem niște probleme in dosare penale chiar din 2009 pana in 2018, eu am considerat…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania solicita premierului Mihai Tudose sa puna capat jocurilor politice si sa ia cat mai repede o decizie in privinta conducerii Politiei Romane. "Sindicatul National al Agentilor de Politie face apel urgent catre domnul Mihai Tudose,…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul…

- Pe cat socant, pe atat de scandalos! Eugen Stan, pedofilul din Capitala, avea un protector ”inalt” la Minister, care in 2016 i-a ”ingropat” un dosar de viol. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile ascunse din viata pedofilului care a agresat doi copii, vineri dimineata, intr-un lift,…

- Ministrul polonez al sanatatii, Konstantyn Radziwill, nu a reusit sa rezolve problema cheltuielilor mici in ocrotirea sanatatii. Nu a reusit nici sa-i convinga pe rezidenti ca va reusi sa rezolve macar jumatate din cererile lor. A fost ca de obicei: majorari de venituri de cativa bani si speranta ca…

- ”Probabil ca o persoana care tot timpul a incomodat nu strica sa fie acolo, cine știe, poate face o greșeala.” a comentat Eugen Teodorovici, la Antena 3, cu privire la mandatul SRI de supraveghere pe numele sau. El amintește ca a aparut foarte des in ziarele de cancan cu imagini din viața…

- Intrebat daca va fi facuta o evaluare a Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns: ”Nu e vorba neaparat de o evaluare. Nu, n-am discutat asta. Dar vom avea discutii in ianuarie despre ce am putea face, ce s-ar putea face pentru ca actul de guvernare sa fie si mai bun. Nu exista Guvern in lume care sa aiba…

- Casatoriile de conveniența sunt, in continuare, una dintre modalitațile prin care strainii din țarile non-UE pot deveni ”europeni” și, astfel, pot circula liberi pe batranul continent. Polițiștii aradeni de la ”Imigrari” au depistat doua cupluri – romani și sarbi -, care și-au ”combinat” viețile pentru…

- Sustinerea bugetului Ministerului Agriculturii pe anul 2018 in comisiile de Buget-Finante a debutat intr-o nota relaxata, cu schimburi amuzante de replici intre ministrul Agriculturii, Petre Daea, si presedintele Comisiei de Buget-Finante din Senat, Eugen Teodorovici, care este si presedinte de sedinta.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. "Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi ne…

- Intrebat ce perspectiva va avea Romania de a se ralia la noile actualitati europene, avand in vedere ca vineri va participa la Euro Summitul extins, unde vor fi discutate propuneri precum cea a presedintelui francez, Emmanuel Macron, de infiintare a unui Minister de Finante, sau precum cea a Comisiei…

- Ministrul de Finanțe a discutat despre veniturile venite din vanzarea de apa grea. ”Ați menționat veniturile din vanzarea de apa grea. Vreau sa menționez ca Romania este singura țara din UE care deține rezerve de apa grea cu o astfel de concentrare, 99,9%. Din acest punct de vedere s-au facut…

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au explicat, la inceputul ședinței de Guvern ca domeniile prioritare pentru Romania vor fi Sanatatea, Educația și dezvoltarea. Mișa a explicat ca se fac calculele pe o creștere economica de peste 5,5%.”Principalele domenii avute in…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat pentru Agerpres surse guvernamentale. Conform surselor citate, la intalnirea…

- Comisia de buget-finante a Senatului a trimis ministrului Ionut Misa o scrisoare cu rugamintea de a modifica OUG 79/2017 referitoare la Codul fiscal, a anuntat miercuri presedintele acestui for, Eugen Teodorovici. Citeste si: BNR trage semnalul de ALARMA pe aderarea la euro: 'Romania nu va…

- Astfel, microintreprinderile care realizeaza venituri pana la 1.000.000 de euro, cu un capital de cel putin 45.000 de lei si au cel putin doi angajati, vor putea opta pentru impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri. „Au fost cateva amendamente facute pe fond la OUG 79. Este o zona foarte…

- Eugen Teodorovici: Romania se poate incadra in deficitul de 3% din PIB Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Romania se poate incadra in tinta de deficit de 3%, insa trebuie analizat daca este un semnal de alarma pozitia Comisiei Europene, a Fondului Monetar International si a Bancii…

- Potrivit unui amendament adoptat de comisie, firmele care realizeaza venituri pana la 1 milion de euro, au un capital social de minim 45.000 de lei si cu cel putin doi angajati pot opta intre impozitul pe profit si impozitul pe cifra de afaceri. "Au fost cateva amendamente facute pe fond la…

- „Am trimis, saptamana aceasta, catre ministrul de Finante (Ionut Misa – n.r) si, in copie, primului ministru, o scrisoare la care am anexat toate acele amendamente pe care le-am discutat in cadrul comisiei, saptamana trecuta, si un set de amendamente care n-au fost discutate, propuse de cei de la…

- Deputatul USR Catalin Drula povesteste joi, pe pagina sa de Facebook , "Doua scene azi. Prima pe Facebook: o mama langa un pat de spital il implora pe ministrul Sanatatii sa rezolve problema imunoglobulinei. In viata reala in Parlament: ministrul Bodog da semnul aplauzelor la o mitocanie spusa de premierul…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.Citeste…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, 20 noiembrie, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale (art. 50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a miniștrilor pentru afaceri europene din Franța, Germania și Romania.…

- Toma Petcu, ministrul energiei, a criticat luni "declaratiile alarmiste" legate de importurile de gaze. "In spatiul public au aparut o serie de declaratii alarmiste cum ca, la iarna, Romania va trebui sa importe gaze. Ma mir ca in 2017 exista oameni cu expertiza care se declara ingroziti de acest lucru.…

- Problema actionarilor inactivi proveniti din Marea Privatizare, blocarea tranzactiilor cu CFD-uri in piata Forex, eliminarea pragului la SIF-uri si eventualele investigatii care vor urma sunt cateva dintre subiectele abordate de vicepresedintele ASF Mircea Ursache, in cadrul editiei din aceasta saptamana…

- ”Am avut sprijinul presedintelui partidului, al colegilor din partid vizavi de masurile curajoase din programul de guvernare. Stiu insa ca cel mai mare deranj pe care l-am facut este cel legat de auxiliare. Stiu ca baronii manualelor, evazionistii - nu cei care sunt de buna-credinta, sunt edituri…

- Coalitia PSD – ALDE pregateste o ampla reforma in sistemul public: vor fi subtiate la sange schemele de personal din institutiile publice, astfel incat Guvernul sa poata acoperi la anul gaura bugetara provocata de cresterile salariale, indexarea pensiilor si scaderea taxelor, au declarat surse guvernamentale…

- Aproape 160 de mii de companii nu au platit nici pana astazi contribuțiile pentru angajați. E unul din argumentele invocate aseara de Ionuț Mișa pentru modificarile fiscale adoptate de guvern.

- Situatie stânjenitoare pentru ministrul de Finante. Invitat la Sinteza zilei, acesta a început sa plânga în momentul în care vorbea despre masurile adoptate de Guvern. Printre lacrimi, Ionut Misa a dat asigurari ca salariile nu vor scadea. ”Am…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile aduse Codului Fiscal ar reprezenta "o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile" deoarece vor fi mai putini bani la buget pentru investitii. Edilul a precizat ca premierul a invitat-o marti la o intalnire la Guvern.…

- Luni, 6 noiembrie, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut o intrevedere oficiala cu directorul Informatiilor Militare din Republica Ceha, general de brigada Jan Beroun, aflat in vizita oficiala in Romania, la invitatia directorului general al Directiei generale de informatii a apararii. Agenda…

- Modificarile la Codul fiscal ar trebui discutate și aprobate in Parlament, prin lege, iar decidenții ar trebui sa lase orgoliile la o parte și sa ia hotarari in interesul național, indiferent de culoarea politica, a declarat, vineri, senatorul PSD Eugen Teodorovici, președintele Comisiei pentru buget-finanțe,…

- "As trage o concluzie dupa discutiile de astazi cu oamenii de afaceri si as spune foarte clar: Mihai Tudose, Olguta Vasilescu mint (...)pentru ca in Romania trebuie sa ne oprim sa spunem lucruri fara sa fim responsabili, lansez o provocare lui Tudose, Vasilescu, Misa. In momentul in care, dupa 1…

- Ratele de dobanda pe piata titlurilor de stat din Romania au crescut saptamana trecuta, pe fondul intensificarii riscurilor la adresa stabilitatii financiare pe termen mediu, iar estimarile pe termen scurt indica reactii ale curbei randamentelor la climatul din pietele internationale de titluri…