Cum vrea sa guverneze Dacian Ciolos: desfiintarea Sectiei Speciale, mai putini parlamentari si abrogarea OUG 114

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a prezentat duminica un document cu masurile urgente de guvernare pe care le propune in cazul in care ajunge la Putere. Planul vizeaza reforme ample in domenii esentiale: de la sanatate si educatie pana la Justitie si administratie.

- Cinci parlamentari au parasit grupul ALDE din Camera Deputatilor, astfel ca acesta va fi desfiintat. Conducerea Camerei a luat act de demisiile celor cinci parlamentari din partidul lui Tariceanu. Este vorba despre Gratiela Gavrilescu, Ion Cupa, Marian Cucsa, Alexandru Baisanu si Mihai Nita. Acestia…

- "Biroul Național al PLUS a decis, in ședința de luni, 26 august, urmatoarele: 1. Luand in seama degringolada actualei guvernari, Biroul Național al PLUS a reiterat necesitatea organizarii unor alegeri anticipate. Membrii Biroului Național al PLUS considera ca situația catastrofala in care…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan, spune ca ministrul Justiției are datoria sa-i mobilizeze pe parlemntarii din coaliția de guvernare pentru abrogarea recursului compensatoriu.„Majorarea pedepselor pentru infracțiuni contra persoanei, proiect anunțat de Ana Birchall, este doar praf in…

- Partidul lui Dacian CIolos, PLUS, organizeaza sambata o sedinta paralela cu Congresul USR, in cadrul caruia urmeaza sa se discute pe tema candidatului la alegerile prezidentiale si stabilirea criteriilor de desemnare a candidatilor pentru un tandem presedinte-premier.

- Liderul PNL Ludovic Orban cere Executivului Dancila sa se angajeze ca susține desființarea Secției Speciale, dupa publicarea raportului GRECO, iar Consiliului Superior al Magistraturii sa abandoneze procedura de instalare in funcție a noului șef al Secției Speciale."Experții ...

- Liderul USR, Dan Barna, a cerut, vineri, premierului Viorica Dancila sa publice de urgența raportul Greco, desființarea imediata a Secției Speciale și luarea masurilor necesare ”pentru reistaurarea statului de drept din Romania”. Ministrul Justiției Ana Birchall, aflata azi la CSM, a spus legat de…