- Vestea ca Ionela Prodan se afla in stare grava la spital a socat o tara intreaga. Conform speculatiilor aparute in presa de scandal, indragita interpreta de muzica populara ar avea deja metastaze pancreatice, desi apropiatii neaga aceste informatii

- Indragita cantareata de muzica populara, a fost internata de urgența miercuri de dimineata la Spitalul Elias din Bucurest. In ultima perioada, Ionela Prodan a ajuns de mai multe ori pe mana medicilor.

- Indragita cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu a povestit cum și-a cunoscut soțul, dar și cum s-a schimbat ea dupa casnicie. ”Dupa o filmare cu Steliana Sima, am stat cu ea in mașina...

- Ionela Prodan trece prin momente cumplite. Solista in varsta de 70 de ani sufera enorm. Tratamentele administrate pentru boala ei nu au avut efect și i-au provocat femeii și alte afecțiuni. Mama Anamariei Prodan a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din București. Ea a fost diagnosticata…

- Artista de muzica populara Silvana Riciu, in stare de șoc dupa ce s-a spus ca a murit. Cantareața a fost sunata zilele trecute de una dintre prietenele sale, speriata ca cineva a declarat ca vedeta s-a stins din viața. Silvana Riciu nu ințelege cine a lansat un așa zvon, fara sa ii sune apropiații și…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a primit cel mai frumos cadou de ziua sa de naștere. In urma cu cateva zile, interpreta de muzica populara Maria Constantin a implinit 31 de ani . Divorțata din luna ianuarie a acestui an de omul de afaceri Marcel Toader, Maria Constantin a mai fost casatorita…

- Vestea ca Cristina Fulgușin Mateiaș a murit i-a întristat mult pe colegii ei de scena care au publicat mesaje pe rețelele de socializare. Artista în vârsta de 51 de ani ar fi decedat din cauza unei gripe netratate corespunzator.

- Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara, a murit la doar 51 de ani. Fiica ei, rudele, dar si multi colegi de breasla au fost socati cand au aflat aceasta veste cumplita.Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de inteles ca femeia ar fi fost racita, scrie…

- Cantareața de muzica populara Silvana Riciu arata total diferit fața de cum arata acum in urma cu 18 ani, atunci cand a avut loc debutul ei. Interpreta de muzica populara Silvana Riciu, care a fost in lacrimi la TV in urma cu ceva timp , și-a amintit de debutul sau, din urma cu 18 ani. Se intampla in…

- Alexandra Budnar, din comuna Brodina, județul Suceava, a caștigat aseara finala “Ie, Romanie” – Bucovina și va reprezenta aceasta regiune istorica in marea finala care va avea loc, peste cateva luni, la București. Alexandra are 19 ani și dorește sa devina cantareața de muzica populara.

- Cantareata de muzica populara Mariuca Verdes vrea sa aduca folclorul in scoli prin intermediul unui proiect numit ”10 pentru folclor”. Proiectul iși propune sa aduca folclorul in școli.De asemenea, promoveaza studierea folclorului in unitațile de invațamant ca materie opționala. Interpreta de muzica…

- La prima vedere, uniforma de jandarm si portul popular nu au nimic in comun! Cu toate acestea, o tanara sergent major de la Gruparea Mobila de Jandarmi din Ploiesti ne demonstreaza contrariul.

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara și de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorși de doar doua zile din Germania, unde au susținut doua concerte,…

- Muzica POPULARA romaneasca este in DOLIU.O indragita cantareata a murit!FOTO+VIDEO O cantareata de muzica populara a murit rapusa de o boala nemiloasa. Ultimii ani din viata au fot o drama pentru artista, dupa ce si-a pierdut, fiica, nepoata si tatal copiilor. Cand a aflat ca este bolnava, Mariana…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Andrada Cerna, una dintre cele mai apreciate cantarete de muzica populara din tara noastra, a tinut sa transmita un mesaj emotionant, de Dragobete. Tanara hunedoreanca care a terminat liceul de muzica, iar in prezent este anul 3 la academia de muzica din Cluj, si la doar 21 ani are Hunedoara la picioare,…

- Roberta Crintea, o cunoscuta cantareata de muzica populara, a postat pe pagina personala de Facebook mai multe fotografii in care apare asezata pe unul dintre scaunele de la Masa Tacerii, opera de arta realizata de marele sculptor Constantin Brancusi, situatie interzisa printr-o hotarare a Consiliului…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Cantareața de muzica populara Marana Maracine Pițigoi a incetat din viața. Artista va fi inmormantata duminica. Doliu in lumea muzicii populare, dupa ce interpreta de muzica populara Mariana Maracine Pițigoi s-a stins din viața . Inmormantarea solistei va avea loc duminica, 11 februarie, la ora 13,…

- Mariana Birica se poate considera unul dintre cei mai norocosi oameni. Aceasta se bucura de o cariera de succes care a ajutat-o sa aiba viata pe care si-o doreste. Cantareata are o mare pasiune pentru...

- Indragita interpreta de muzica populara din Gorj, Ileana Laceanu, și-a petrecut ziua de naștere in cadrul unei emisiuni TV. Artista a fost prezenta alaturi de moderatorii emisiunii și de interpretele Maria Loga, Maria Ghinea și Aura Stoican. Cantareața a primit un tort cu chipul sau, din…

- Irina Loghin a fost plecata intr-un turneu in SUA, unde s-a imbolnavit. In prezent, interpreta de muzica populara se afla acasa, in perioada de recuperare. Imediat cum a ajuns in Romania a fost la un control la medic, pentru a afla cat de grava este problema cu care se confrunta.

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a adunat o avere impresionanta de-a lungul anilor. Ionela Prodan, care in luna ianuarie a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme de sanatate , este una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara din țara noastra. Ionela Prodan, care…

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Silvana Riciu, la un pas de divort! “De ani de zile, noi stam impreuna DOAR pentru…

- Ce face dragostea din om! O indragita artista de muzica isi iarta iubitul pentru infidelitate. Emilia Ghinescu a marturisit ca este o femeie intelegatoare si ca ar trece cu vederea o aventura amoroasa. Artista dezvaluie si motivul pentru care ar face asta.

- Interpreta de muzica populara Veta Biris s-a casatorit la 17 ani si, pentru ca a locuit cu viitorul sot inainte sa imbrace rochia alba de mireasa, ea n-a mai fost primita in biserica, la nunta. Cantareata de muzica populara Veta Biris (68 de ani) a implinit 50 de ani de activitate, eveniment marcat…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a aflat lucruri despre sarcina la o emisiune de televiziune, din partea unui clarvazator. Cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu s-a cununat religios in luna februarie a anului trecut . Claudia Gițulescu, care a fost la terapeut inainte de nunta…

- Cantareata de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii.Anamaria Prodan a dus o de urgenta pe mama ei la spitalul Fundeni, unde medicii au intervenit instant. Doctorii i au pus diagnostic de ischemie miocardica.In prezent, starea…

- O indragita cantareata de muzica populara, face dezvaluiri soc! Artista a fost greu incercata de-a lungul vietii, iar aceasta a fost la un pas sa isi ia viata. Cantareata de muzica populara Laura Lavric a trecut printr-un divort care i-a lasat urme adanci si a pierdut tot ce a agonisit mai bine de doua…

- Cantareata de muzica populara Roberta Opre a ajuns vineri seara, la Urgente cu capul spart in urma unui scandal petrecut intr-un club din Cluj-Napoca. Artista spune ca ea si sotul ei au fost agresati de mai multi luptatori MMA printre care se afla si un politist.

