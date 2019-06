"Am urmarit cu mare atentie ceea ce s-a intamplat in aceste zile la Valea Uzului. Nu m-am pronuntat public cu privire la acest subiect pentru ca nu am dorit sa contribui la escaladarea situatiei, dar impreuna cu colegii mei din Guvern am actionat pentru ca lucrurile sa revina la normal si sa gasim solutii acceptate de comunitatea locala, romani si maghiari, deopotriva. Cetatenii romani, indiferent de etnie, asteapta de la noi solutii, propuneri concrete, (...)