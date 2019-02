Cum vrea phyre, singurul start-up FinTech prezent in Romania care ofera plata cu telefonul mobil, sa ajunga la 50.000 de utilizatori

Stiri pe aceeasi tema

- O pondere de 91% dintre romani utilizeaza macar o data pe zi telefonul mobil pentru a initia o convorbire, iar unul din doi utilizeaza zilnic apelurile video prin intermediul aplicatiilor care au aceasta optiune, potrivit unui studiu realizat de E.ON si Kantar Emind.

- Furnizorul american de solutii de securitate cibernetica Sonic Wall ar putea ajunge in cativa ani in Romania la un numar de 50 de angajati de la doi in prezent, conform planurilor de expansiune pe care compania le evalueaza in prezent, informeaza Ziarul Financiar.

- Banca Transilvania si PTP Online lanseaza in Cluj-Napoca facilitatea de plata cu telefonul, prin aplicatia 24pay, a biletelor si abonamentelor online pentru transportul cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul si microbuzul, operat de Compania de Transport...

- Mastercard si fintech-ul phyre au lansat portofelul digital phyre pe piata din Romania, aplicatia pe mobil permitand utilizatorilor sa-si inroleze orice card, indiferent de emitent, si sa obtina un card digital Mastercard, care poate fi tokenizat pe baza tehnologiei inteligente de plata Mastercard Digital…

- ING Pay, serviciul de plata cu telefonul mobil pentru clientii persoane fizice lansat in luna iulie de ING Bank, a fost folosit de 50.000 de utilizatori, care au facut peste 1,5 milioane de tranzactii. Acest tip de plata a ajuns sa reprezinte 3% din...

- Peste 120 de copii defileaza duminica la Kids Fashion Week, festival ajuns deja la cea de-a treia ediție. Acesta se va desfașura duminica, 18 noiembrie, la castelul din inima Capitalei și il are ca invitat special pe Catalin Botezatu.

- Black Friday 2018 evoMAG: Peste 1.500 de comenzi au plecat deja catre clientii finali Stoc epuizat pentru 35% dintre produsele care au intrat in ultima runda a campaniei de Black Friday evoMAG a dat startul reducerilor in a treia runda de Black Friday, la putin timp dupa miezul noptii si…