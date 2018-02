Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul general al USR, Roxana Wring, a sustinut, marti, pe Facebook, faptul ca Patriarhia ar intentiona sa construiasca in nordul Capitalei un ansamblu rezidential. In replica, Patriarhia Romana a precizat ca informatiile Roxanei Wring sunt false.

- Consilierul general USR Roxana Wring critica modul in care Patriarhia Romana solicita bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului, in timp ce are fonduri suficiente pentru investiții in imobiliare. Consilierul publica un document care arata ca Patriarhia Romana se pregatește sa construiasca un ansamblu…

- Patriarhia Romana vrea sa construiasca un ansamblu rezidential pe un teren de 5.000 de metri patrati de pe strada Pajurei, cu blocuri de opt etaje, peste regimul de inaltime al zonei, sustine consilierul general USR Roxana Wring. “Imobiliarele sunt sfinte!”, a spus aceasta.

- Inaugurat in septembrie 2017, Stadionul Olimpic de la PyeongChang va fi demolat in perioada urmatoare. Arena pe care au avut loc ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor Olimpice a costat 109 milioane de dolari, dar sud-coreenii au decis sa o demoleze, potrivit USA Today.…

- Luni si marti nu vor avea loc cursuri in scolile din Bucuresti din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat si noi cateva masuri, le-am analizat foarte serios, responsabil,…

- Un arab din Sectorul 3 al Capitalei, in varsta de 24 de ani, si-a injunghiat mortal iubita, in varsta de 25 de ani, pe fondul unei neintelegeri. Dupa ce a comis crima, acesta i-a omorat si pisica, apoi a plecat din apartamentul unde a avut loc crima si, la cateva minute distanta, a ucis un vecin, chiar…

- DNA Bucuresti descinde din nou la firmele lui Cristian Maftei, afaceristul fugit din tara dupa ce a fost condamnat in anul 2015 la 6 ani de inchisoare in dosarul in care fostul prefect a solicitat mita de la Norina Forna (decanul Facultatii de Medicina Dentara ). De aceasta data, procurorii vor sa afle…

- Digi, compania telecom care a debutat in arena de tranzactionare de la Bucuresti in mai 2017, ca urmare a unui IPO in valoare de 944 milioane lei, a raportat in 2017 venituri de 916,5 milioane euro, in crestere cu 8,75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul companiei telecom…

- Primarul Timișoarei a fost recent la București, in vizita la Ministerul Energiei, impreuna cu directorul Colterm. Cei doi s-au intalnit cu secretarul de stat Dorel Vișan, pentru a-i cere ajutorul. Colterm are atat datorii istorice, cat și datorii la zi catre furnizori. „Am discutat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost prezent astazi la evenimentul in cadrul caruia Aurel Vainer, presedintele Comunitatilor Evreiesti din Romania, a primit titlul de Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti. Liviu Dragnea și-a inceput discursul cu o gluma la adresa lui Aurel…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca managementul spitalicesc inca nu este “cel dorit”, deoarece resursele nu sunt gestionate eficient, informeaza AGERPRES . “Din pacate, managementul spitalicesc inca nu este cel dorit sau cel pe care ar trebui sa il avem in acest…

- Un roman a fost salvat din razboiul din Yemen. Acesta a fost evacuat in siguranța din aceasta țara, dupa cum anunța Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat. MAE informeaza ca romanul a fost evacuat, in siguranța, din Yemen pe traseul Sayyoun – Amman – București. „Pe tot parcursul deplasarii,…

- Gabriela Firea a anuntat vineri ca vor fi construite doua spitale zonale in Sectoarele 3 si 6, cu aproximativ 300 de paturi. Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat public-privat.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a discutat cu managerii spitalelor din subordinea ASSMB si a anuntat ca anul aceasta va aloca 111 milioane de euro pentru sanatate, precizand ca vor fi achizitionate 300 de de locuinte de serviciu pentru personalul medical. "Doresc sa va asigur…

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- Opt perchezitii domiciliare au loc miercuri dimineata in Bucuresti, 13 persoane urmand sa fie duse la audieri, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul prestarilor de servicii, cu un prejudiciu de 4 milioane de lei.

- Videle. Un oraș aproape pustiu, dar care a dat Romaniei trei miniștri și un premier. Numirea Vioricai Vasilica Dancila in funcția de prim-ministru a tulburat liniștea micului oraș din Teleorman. Ziua votului de investitura a noului cabinet nu a trecut neobservata in randul localnicilor. Departe de discursurile …

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online. Urmeaza a fi puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri.

- Grupul Electrica a realizat, anul trecut, investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei, iar pentru 2018 operatorii de distributie din cadrul grupului si-au asumat un plan record de investitii, in valoare de 900 milioane de lei. Conform unui comunicat…

- Motto: Canta, mai frate, romane, graiul si limba ta si lasa cele straine ei a le canta! Parohiile ortodoxe din toata tara au oficiat, miercuri, slujbe de pomenire pentru cei care au contribuit la infaptuirea Unirii Principatelor Romane. O asemenea slujba de pomenire a inaintasilor luptatori pentru unitatea…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au totalizat 56,31 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 627,90 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna decembrie, erau inregistrati…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN al PSD, ca daca la protestul de sambata au participat 100.000 de persoane rezulta ca 20 de milioane nu au fost de acord, pentru ca nu au fost acolo.

- Ambasada SUA în România a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua, potrivit site-ului instituției.

- Primarul din Roman, Lucian Ovidiu Micu, a declarat duminica la Digi24 ca vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a spus un lucru total neadevarat afirmand ca el a platit protestatarii care au venit la Bucuresti si ca va analiza cu juristii din primarie actionarea in judecata a acesteia.Citește…

- Anul acesta se anunta unul extrem de intens pentru conducerea Primariei Dumbraveni, care trebuie sa gestioneze mai multe proiecte de importanta majora pentru comuna. Daca o parte din fonduri vin prin programul PNDL, alte sume au fost atrase din fonduri europene.Marti, la Bucuresti, primarul Ioan ...

- Ambasadoarea Franței in Romania, Michele Ramis, apreciaza frumusețea cantarilor ortodoxe și, din cand in cand, participa la slujbele de la Catedrala Patriarhala. Afirmația a fost facuta de Excelența Sa la intalnirea cu Patriarhul Romaniei, PF Daniel. Excelența Sa a fost primita miercuri, la Reședința…

- Membrii CA, intr-o conferinta de presa comuna cu directorul interimar Monica Nichitus, au precizat ieri ca intentia aerogarii este de accesa fonduri europene in cadrul Programului Operational de Infrastructura Mare. Costurile modernizarii aeroportului vor fi cunoscute dupa reactualizarea studiului.…

- Valoarea totala a tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare (exceptand segmentul industrial) a crescut semnificativ in 2017 fata de 2016, depasind pragul de 350 milioane euro la nivel national, aproximativ 70% din aceasta valoare revenind Capitalei, unde tranzactiile cu terenuri pentru…

- Retailerul Mega Image, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, a deschis inca 11 magazine in a doua parte a lunii decembrie, ajungand la o retea de 596 de magazine, a anuntat compania. În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj,…

- Pentru ca orice intarziere poate insemna distrugerea totala a Manastirii Ratesti, Consiliul Judetean Buzau a alocat 100.000 de lei din bugetul propriu, pentru continuarea reabilitarii lacasului de cult grav afectat de alunecarile de teren. Costurile pentru reabilitarea manastirii sunt foarte mari iar…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, pe o perioada de trei ani.Acordul cadru…

- Hit Revelion, petrecerea criticata pentru locul de desfașurare. Primaria Municipiului București (PMB) a organizat o mare petrecere in are liber de Anul Nou, in Piața George Enescu, intitulata Hit Revelion. Petrecerea a inceput la ora 19.00, iar pe scena au urcat, printre alții, artiști precum Carla’s…

- Bilete de avion pentru deputați și ministere, in 2018. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat o licitatie pentru achizitionarea unor bilete de avion, valoarea estimata a contractului fiind de 19 milioane de lei fara TVA, in timp ce Camera Deputatilor cumpara bilete pentru rute interne in valoare…

- Fonduri europene in valoare de 85 de milioane de euro sunt puse la dispoziție pentru investiții in exploatații pomicole prin noua sesiune de primire a solicitarilor de finanțare lansata de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Noua sesiune vizeaza finanțarea prin intermediul submasurii 4.1a…

- Cuvantul Preafericitului Parinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, la momentul comemorativ dedicat Presedintelui Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, miercuri, 27 decembrie 2017: Un cercetator al luminii fizice si un iubitor al luminii spirituale - Academicianul Ionel-Valentin Vlad - Indurerata…

- Attila Ambrus/Banditul Whiskey va fi prezent la evenimentele de lansare a filmului din luna ianuarie, in București și in mai multe orașe din țara, printre care si in Oradea. Prezenta s-a a fost confirmata „in proportie de 90-95%” de criticul de film Gloria-Mona Stroescu. „Banditul…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…

- Aproximativ 30 de milioane de lei au fost alocati de Consiliul Local catre Termoficare SA, jumatate ca majorare a capitalului social, jumatate pentru plata in avans a facturii la gaz. In trei Astfel, 15 milioane de lei fac obiectul unei conventii de plata in trei, semnata de Termoficare…

- Și astfel scriind, mi-am iubit și mai mult și mai justificat eroii. Am ajuns pana acolo ca intr-un monolog ținut pe buza mormantului sau din sfanta biserica a Snagovului, Vlad Țepeș* – pentru cei mai mulți dintre oamenii de pe mapamond, Dracula cel fioros – sa-și justifice in fața cronicarilor…

- Guvernul a aprobat un proiect de Hotarare prin care unitatile din invatamantul preuniversitar de stat vor primi fonduri in valoare totala de 144,502 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor cu salariile si hotararile judecatoresti.

- Cele mai mari cheltuieli din totalul celor 3,59 miliarde de lei, care apar in executia bugetara, sunt, asa cum era previzibil, subventiile. Cele mai mari sunt cele acordate pentru transportul in comun (464 milioane de lei) si cele pentru apa calda si caldura (300 de milioane de lei), dat fiind ca,…

- Indemnizațiile pentru creșterea copilului platite in luna octombrie 2017 au insumat 279,14 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de 1.696,98 lei, conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). În octombrie, au beneficiat…

- Florentin Pandale, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul bugetului pe 2018. Sotul Gabrielei Firea, primarul PSD al Capitalei, afirma ca orasul pe care…

- Cristian Busoi, presedintele PNL Bucuresti, reactioneaza la anuntul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, cu privire la intentarea unui proces pentru acuzatiile referitoare la interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi.Vezi si: Gabriela Firea il da in judecata…

- De atatea ori in disputa, cei 27 de consilieri de la 7 partide (PNL, PSD, ALDE, PMP, UNPR, PER, USR) par acum aproape de a stabili recordul unui consens. 9milioane de lei sunt datoriile pe care „Sf. Pantelimon” le-a trimis catre Primaria Sectorului 2, ca sa fie ajutat ”Am aflat din presa ca sunt mari…

- Un incendiu care a izbucnit, joi dimineața, într-un imobil de pe Bulevardul Magheru a impus evacuarea din cladire a 11 persoane, anunța ISU București. Dintre cei evacuați, o persoana a fost transportata la Spitalul Universitar, dar ea este în stare conștienta și stabila.…

- Polonia va construi in orașul Brzeg cea mai moderna inchisoare din Europa. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloți, circa 119 milioane de euro, informeaza agenția de presa PAP, citat de AGERPRES.

- Trimisul special al AGERPRES, Marius Frațila, transmite: Eurodeputatul PMP Siegfried Mureșan, care este și negociator-șef al Parlamentului European (PE) pentru bugetul UE in 2018, a declarat, miercuri, ca Romania ar trebui sa absoarba in anul 2018 fonduri europene de circa 6-6,5 miliarde de euro,…