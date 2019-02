Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si patronatele organizeaza periodic burse ale locurilor de munca in orase din Spania si Italia, pentru a aduce in tara romanii plecati la munca in aceste tari, a declarat, joi, Marcel Miclau, secretar general al ANOFM, in cadrul unei conferinte…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va organiza, in urmatoarea perioada, burse ale locurilor de munca dedicate special muncitorilor romani din tari ale Uniunii Europene, pentru a convinge cat mai multi sa revina in tara, mai ales pentru a lucra in sectorul constructiilor, unde salariul minim a crescut…

- N.D. Potrivit unei evaluari a activitatii pe 2018, politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Prahova au asigurat managementul șederii si rezidentei, pe raza judetului, pentru 3.650 de persoane, cele mai multe fiind din Republica Moldova, Turcia,…

- Casa Nationala de pensii se pregateste sa angajeze aproximativ 1.300 de persoane care sa se ocupe de recalcularea pensiilor. Sunt 5 milioane de pensii care trebuie recalculate. In acelasi timp, se suplimenteaza fondurile pentru dotarea casei nationale de pensii cu logistica, tehnica de calcul, dar…

- Intentia autoritatilor din Romania de a consolida bugetul cu o noua taxa ar trebui sa le reaminteasca bancilor straine prezente in Europa de Est cat de vulnerabile pot fi in aceasta regiune, transmite Bloomberg. Confruntat cu un deficit de aproximativ 30 miliarde lei, Guvernul de la Bucureşti s-a…

- VOUCHERE DE VACANȚA 2019-2020. Veste fabuloasa! Decizie in Guvern/ Guvernul a decis ca toți salariații din sistemul public sa beneficieze de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei și in urmatorii doi ani. Voucherele de vacanța au reprezentat, in anul 2018, cel mai important sprijin acordat…

- "Pentru ca este o masura care si-a dovedit eficacitatea, Guvernul a decis sa acorde vouchere atat in 2019, cat si in 2020. Datorita voucherelor, numarul de turisti din Romania a crescut simtitor. De exemplu, doar pentru luna septembrie, a crescut cu 14 procente numarul turistilor romani care au innoptat…

- Ministrul Marius Budai i-a transmis Maritei Ulvskog ca Romania este foarte determinata pe perioada exercitarii Președinției la Consiliul Uniunii Europene și ca spera in sprijinul și flexibilitatea Parlamentului European, pentru a inchide cat mai multe dosare, se arata in comunicatul trimis DCNews.…