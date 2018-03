Stiri pe aceeasi tema

- Business Day a luat startul la Iasi, pentru a sasea oara, ieri dimineata, in sala mare a Primariei, unde a avut loc conferinta de deschidere a evenimentului. Grupul tinta al acestui eveniment cu traditie este format din antreprenori lansati pe piata si oameni cu idei de afaceri, dar care inca nu le-au…

- Mai inteligenți decat parinții lor, nativi ai tehnologiei și bine pregatiți. Vorbim despre Millennials - generația tinerilor intre 18 și 35 de ani. Sunt spaima companiilor, pentru ca știu foarte bine ce vor și au nivel ridicat de pregatire.

- Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul STAR UBB, a finalizat, zilele trecute, un studiu pentru o multinationala avand ca tema asteptarile profesionistilor din IT si ale generatiei Millennials, in conditiile competitiei acerbe pentru resurse umane din industria tehnologiei. „NTT Data vrea sa se…

- 73 de decese, din cauza gripei. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 73, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba…

- Fosta garda de corp a lui Leonard Doroftei, pe scena Romanii au talent. Valentin este in prezent solist de opera. Are 37 de ani și i-a uimit pe toți cu vocea lui, vineri seara, in cea de-a treia ediție. Valentin a reușit sa ii impresioneze pe toți cu vocea lui. A avut o prestație incredibila și a primit…

- CHEFI LA CUTITE 2018: Peste 2000 de pasionați de gatit și-au facut apariția la preselecțiile din cele patru orașe din țara- Timișoara, Cluj Bapoca, București și Iași, iar in momentul de fața cei mai buni 230 de bucatari au o șansa de a demonstra ca merita sa faca parte din echipele chefilor Bontea,…

- Prima zi de martie din anul 2018 a fost cea mai friguroasa din ultimele șase decenii, potrivit unui meteorolog al Administrației Naționale de Meteorologie. Temperaturile de joi au scazut pana la minime de -25 de grade Celsius. De-a lungul timpului, s-au inregistrat temperaturi record in luna martie.…

- Viceprimarul ALDE-ist Radu Botez a anunțat ca-și face adapost anti-atomic, zice presa bahluieza. In traducere pentru liberalul Costica Șerban : “anti-atomic “ nu inseamna ca o sa se lupte cu atomii, ci ca vrea sa se apere de o bomba / racheta atomica / nucleara. Cred ca insipidul taricenist vosganianic…

- Bebelușul din Botoșani, scapat din brațe de parinți, a murit, la cinci luni dupa ce a venit pe lume. Fetița a stat mai multe zile in coma profunda la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași, insa corpul ei slabit a cedat. Fetița a fost adusa saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, dupa…

- O fractura majora in PSD la consiliul local nu este insa o chestiune strict politica, a PSD. Aceasta va deveni o problema a tuturor iesenilor: orasul poate deveni efectiv de neguvernat local. Un blocaj total, pe care iesenii poate si-l mai amintesc din vremea fostului edil sef Simirad, cand nicio decizie…

- Șapte paramedici din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI vor efectua un stagiu practic de 30 de zile la Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Iași, noteaza Noi.md. Decizia a fost luata dupa ce angajații IGSU au fost pregatiți in calitate de paramedici de formatorii…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Repan , actor (n. 1940); Alexandru Zotta , scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Cluj (n. 1942); Daniela Nica , pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania - filiala Iasi (n. 1963); Elena Carstea , solista de…

- Despre actul de la 23 august 1944 din Romania, s-a scris foarte mult, dar s-au ascuns, cu destula abilitate, poporului roman, unele adevaruri ale acestui act si implicatiile lui, in majoritate nefaste pentru Romania. S-a trecut cu vederea in mod deliberat situatia militara a Romaniei in primavara si…

- „Cand Preasfintitul a fost numit ordinarius, era perioada dictaturii comuniste. Statul nu recunostea in tara decat doua dieceze: Bucuresti si Alba Iulia. Prin urmare, Dieceza de Iasi nu exista oficial ca teritoriu bisericesc, iar functionarea normala a structurilor specifice unei episcopii era practic…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Un copil s-a inecat in cada, la Focșani, dupa ce ar fi fost lasat nesupravegheat de parinți sa se balaceasca. Baiețul de 5 ani a fost transportat in coma profunda la spitalul din Iași, iar medicii spun ca starea lui este critica. Incidentul șocant a avut loc, miercuri seara, in Focșani. Baiețelul de…

- Din imagini se poate observa cum talharul se asigura mai intai ca nu e vazut de nimeni, forteaza usa automatului, o deschide, iar apoi fuge cu "prada". Proprietarii aparatului spun ca au sunat in aceasta dimineata la Politie, iar operatorul a inceput sa rada. Ar fi a doua oara cand aparatul a fost spart.

- O fetita de zece luni, bolnava de rujeola, a fost internata aseara, la Spitalul de Urgenta Bacau. Ea este intubata, iar medicii sunt rezervati in legatura cu sansele de supravietuire. Pacientii de la sectia anestezie terapie au fost mutati, iar salonul este in carantina, in acest moment. Cazurile de…

- Toata lumea il știe pe luptatorul Catalin Moroșanu, dar puțina lume il cunoștea pana acum pe fratele sau mai mic, Claudiu. Cei doi s-au inscris impreuna in show-ul Asia Express și, inca de la prima ediție, au dovedit ca fac echipa buna, descurcandu-se in situații limita. Catalin e foarte mandru de “frațiorul…

- Miron Costin (1633—1691), cronicar de orientare umanista, mare logofat al Moldovei, filozof si poet, primul nostru scriitor de autentica valoare, reprezentant de frunte al culturii medievale din Moldova. S-a nascut la 19 februarie 1633, la Iasi. In tinerete a pribegit, vreo 20 de ani, in Polonia, unde-si…

- Cu ocazia aniversarii a 120 de ani ai tramvaiului iesean, Asociatia TRAMCLUB IASI in colaborare cu CTP Iasi, Fabrica de vopsele National Paints Romania si Facultatea de Arte Vizuale si Design, Departament Design, pregatesc un proiect special numit „Tramvaiul tramvaielor - 120 de ani de transport electric…

- Desi este extrem de bine inzestrat fizic, luptatorul Ionut Buhaianu (greco romane, categoria 96 kg) este recunoscut in concursuri pentru modul cum isi foloseste forta mintii. Asta l-a ajutat enorm sa poata faca in paralel si facultatea. Sa nu neglijeze studiile si pregatirea profesionala,…

- O noua serie de intalniri ale soferilor si vatmanilor CTP cu psihoterapeuti a avut loc recent. Angajatii companiei de transport au avut ocazia sa isi expuna propriile puncte de vedere asupra factorilor de risc in traficul rutier din municipiul Iasi. La ultima sedinta de consiliere cu psihoterapeutii,…

- Primarul Mihai Chirica a avut ieri prima sa reactie publica cu privire la lucrarile de renovare de la sediul PSD Iasi, partid care l-a exclus pe primar chiar in aceste zile in care a izbucnit scandalul legat de renovarea fara avize. „Legea este aceeasi pentru toti", a spus edilul, citat intr-un comunicat…

- In aceste momente primarului municipiului Iasi sustine o coferinta de presa la Palatul Roznovanu. El abordeaza atat teme care vizeaza activitatea institutiei, cat si in ceea ce priveste excluderea sa din PSD.

- Zile de groaza pentru pacientii a doua spitale din Iasi in care, in ultimele zile, au murit oameni din cauza gripei. Numarul deceselor la bolnavi confirmati cu gripa creste de la o zi la alta, ieri fiind cea mai tragica zi. Dupa ce in seara anterioara fusese anuntat decesul unei femei in varsta, in…

- Cunoscut pentru implicarea sa in salvarea copiilor sarmani de la analfabetism, preotul vasluian Parschiv Vasilica Mihai a demarat o noua campanie umanitara, prin care doreste sa vina in sprijinul a peste 2.000 de persoane sarmane din sate izolate din judetele Vaslui si Iasi.

- Conform surselor „Ziarului de Iasi", la cea de-a doua runda de depunere a ofertelor in plic inchis, reprezentantii Telekom au primit doua oferte pentru achizitionarea cladirii care respectau suma de pornire - 2,1 milioane de euro. Una dintre oferte a respectat evaluarea minima, de 2,1 milioane de euro,…

- Daniel Mereuța, director general Optima: “Anul acesta investim in digitalizare și eficientizarea proceselor in companie” Compania de outsourcing cu capital majoritar romanesc, Optima, a realizat afaceri de peste 16 milioane de lei in 2017, cu 20 de procente mai mult decat in anul precedent. “Este al…

- Simptomele gripei sunt diferite de cele ale unei simple raceli si includ febra de 39-40 de grade Celsius, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, slabiciune, congestionarea faringelui, tuse frecventa, uscata, obositoare, lipsa poftei de mancare, greturi si varsaturi. Pentru a ne feri de gripa este…

- La data de 11 februarie a.c., politistii au actionat, la nivelul judetului Iasi, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fostorganizate 8 actiuni si s-a intervenit la 78 de evenimente, dintre care 54 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au…

- Omul de afaceri Irinel Columbeanu a ieșit in parc cu fiica sa, Irina, la o intalnire pe care fata o aranjase cu fanii ei. Acesta a povestit cum a fost experiența pentru el. Omul de afaceri Irinel Columbeanu, care a avut o relație cu Brianna Caradja , și-a insoțit fiica la o intalnire pe care aceasta…

- Daca iți este necunoscut termenul de „nomad digital”, s-ar putea ca acest concept sa te atraga mai mult decat ai crede. Satui de viața aglomerata din orașe, de orarul strict de la locul de munca, dornici de aventura, calatorii și experiențe cat pentru o viața, tot mai mulți tineri aleg sa lucreze pe…

- Consiliul Federal al FRAS a aprobat Calendarul Campionatului National de Viteza in Coasta Dunlop (CNVCD) pentru sezonul 2018, anunta Federatia Romana de Automobilism Sportiv printr-un comunicat. Campionatul va programa un total de 8 etape, la care se va adauga si un eveniment…

- Tudose a cerut in sedinta restructurarea Guvernului si eliminarea unor ministri si secretari de stat neperformanti. El a fost sprijinit de majoritatea liderilor locali din PSD, nemultumiti ca Liviu Dragnea a populat Guvernul in primele esaloane cu oamenii sai. Restructurarea Guvernului va fi decisa…

- Iasul a pierdut definitiv o institutie regionala in favoarea altui judet. Dupa ce in toamna anului trecut, o decizie luata la varful Ministerului Transporturilor soca pe toata lumea, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic. Dimpotriva, a devenit cat se poate de oficial faptul ca CFR Marfa SA isi va muta…

- Biblioteca Judeteana 'Gh. Asachi' din Iasi informeaza publicul ca vizarea permiselor de intrare si actualizarea datelor personale se realizeaza la prima vizita efectuata in biblioteca, in fiecare an. Acest lucru presupune o verificare, prin confruntarea actelor de identitate cu datele introduse in sistem.…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat un singur caz de gripa la Iasi. Potrivit ultimei informari a CNSCBT, in perioada 25 - 31 decembrie la Iasi s-a inregistrat un singur caz de gripa. Analizele de laborator au confirmat ca pacientul a dezvoltat o gripa…

- "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai multe echipe de ingineri care lucreaza la dezvolrarea sistemelor de operare, a platformelor de virtualizare si a tehnologiilor de retea care stau in spatele serviciilor web ale Amazon (Amazon…

- In unele orase au aparut, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii, iar ministrul Sanatatii spune ca a solicitat inspectorilor sanitari sa verifice si sa sanctioneze promotorii tuturor campaniilor publicitare care vizeza sanatatea publica si care nu au avizul Ministerului…

- In ultimii ani, in judetul Iasi, un fenomen ingrijorator a ajuns sa ia din ce in ce mai multa amploare • Situatia a scapat de sub control, iar autoritatile statului nu mai au cum sa controleze lucrurile • Asistatii sociali care ar putea fi incadrati ca zilieri au ajuns sa fuga de munca doar pentru [...]

- Exemplu de ambiție și de perseverența dat de Andreea Nechita, o tanara in scaun cu rotile care a devenit medic rezident in Iași. Deși este țintuita in scaunul rulant de mai mulți ani din cauza unor probleme de sanatate, tanara de 25 de ani a reușit sa-și vada visul indeplinit. A absolvit Facultatea…

- EMOTIONANT… Un drapel tricolor, cu o lungime de 100 de metri, a legat, in ultima zi din 2017, cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918. Sute de oameni din Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, Iasi, Vaslui, Barlad, Chisinau, Balti au pus umarul la desfasurarea…

- Potrivit Capital.ro, dezvoltatorii imobiliari au in plan sa construiasca aproximativ 290.000 de metri patrati de spatii comerciale noi in 2018. ”Suntem siguri ca in orasele mari, precum Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca sau Iasi, vor mai aparea in urmatorii ani noi spatii de retail care vor veni in…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a criticat campaniile impotriva vaccinarii, subliniind ca astfel de mesaje nu fac parte din categoria liberei exprimari. Invitat la Realitatea TV, Raed Arafat a facut referire in mod special la o campanie desfașurata in Brașov,…

- CFR Calatori introduce, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2018, reduceri tarifare la "Trenurile Zapezii" care au ca punct de destinatie, plecare sau tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit companiei, călătorii vor avea reduceri…