Stiri pe aceeasi tema

- „In ceea ce priveste dezbaterea privind introducerea sistemului de banda unica, am luat decizia ca in prima etapa sa folosim banda unica construita deja pentru tramvaie. Dupa succesul liniei de tramvai 41 si dupa succesul liniei 21, unde a fost montat gard metalic pentru ca masinile proprietate personala…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…

- Trei spitale din Capitala, respectiv Spitalul de Copii Gomoiu, Spitalul Filantropia si Spitalul Cantacuzino vor beneficia de bani europeni. Anuntul a fost facut de primarul general Gabriela Firea.

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, i-a adresat primarului Capitalei, Gabriela Firea, o scrisoare deschisa in care ironizeaza graba acesteia de a redenumi o parte din Soseaua Kiseleff si Parcul Herastrau Regele Mihai I.

- Gabriela Firea face schimbari in Capitala fara sa il pese ca poate sa distruga natura, mai concret o parte din Padurea Banesa! Un Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa preia de la Romsilva un drum forestier pentru a-l transforma in drum public, pentru accesul intr-un cartier rezidential…

- Se anunta reguli noi pentru taximetristi. Primarul Capitalei a anuntat in urma cu scurta vreme, in cadrul sedintei Consiliului General, ca taximetristii din Bucuresti vor trebuie sa aiba POS-uri (dispozitiv care sa permita plata cu cardul), dar si aplicatii – utilitate prin care taximetrele pot fi chemate…

- "Daca dna primar general crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. (...) Aștept cu nerabdare confruntarea cu doamna Firea in sala de judecata și in fața oamenilor, ca sa discutam pe indelete și pe fața, nu cu insinuari și amenințari despre ce ar trebui sa faca și nu face…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa il dea in judecata pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, pentru afirmatiile acestuia conform carora interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi in Bucuresti ar fi doar un „lobby puternic” al primarului general, precum si obtinerea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa il dea in judecata pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, pentru afirmatiile acestuia conform carora interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi in Bucuresti ar fi doar un „lobby puternic” al primarului general, precum si obtinerea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari…

- In 20 decembrie, din toata tara se vor deplasa coloane de masini catre Bucuresti, pentru un miting in fata Guvernului, potrivit COTAR. "Transportatorii rutieri aduc anual 4,7% din PIB-ul Romaniei, dar pirateria din acest sector de activitate va scadea dramatic acest procent. Cerem doar respectarea…

- REGELE MIHAI A MURIT. Social-democratii s-au reunit, marti, la sediul central, pentru a discuta despre mitingul pe care intentioneaza sa îl organizeze în Bucuresti, potrivit unor surse din PSD, în contextul în care Casa Regala a României a anuntat ca Regele Mihai…

- „In urma intalnirii pe care am avut-o ieri cu Primarul General, Gabriela Firea, Primaria Capitalei a raspuns in modul cel mai firesc solicitarilor noastre care exprima cerintele tuturor asociatiilor taximetristilor licentiati: eliminarea concurentei neloiale, practicate prin sistemele de aplicatii…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca nu exista niciun motiv real pentru interzicerea Uber și Taxify în Capitala, iar, în opinia sa, aceasta masura ''ascunde interese mari ale unui grup de apropiați ai primarului general, Gabriela Firea''.

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca nu exista niciun motiv real pentru interzicerea Uber și Taxify in Capitala, iar, in opinia sa, aceasta masura ''ascunde interese mari ale unui grup de apropiați ai primarului general, Gabriela Firea''. "Nu exista niciun motiv real…

- Gabriela Firea a declarat, luni seara,ca premierul Mihai Tudose isi jigneste o parte din colegii de partid, in timp ce se poarta ”foarte frumos” cu un grup minoritar pentru a incerca sa-si consolideze pozitia. Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a precizat la Antena 3, ca nu a spus ca Mihai…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a precizat ca nu a spus ca Mihai Tudose ar intentiona sa preia conducerea partidului, ci doar ca se comporta ca si cum ar vrea sa o faca. ”Eu am afirmat ca domnul prim-ministru se comporta ca si cum ar dori pentru ca doar domnia sa stie ce-i in…

- Primarul Capitalei a anuntat luni, dupa o intalnire cu reprezentantii taximetristilor, ca vor fi interzise toate formele de practicare a taximetriei care nu se incadreaza in prevederile legale, acestia reclamand, printre altele, "concurenta neloiala practicata prin sistemele de aplicatii online ce…

- Piata Victoriei ar trebui rezervata manifestarilor civice, considera USR Bucuresti, care a depus un proiect in acest sens. Potrivit unui comunicat de presa, USR București va solicita convocarea unei ședințe extraordinare a CGMB, cu doua puncte pe ordinea de zi: analizarea modului in care s-a decis…

- Sa modelezi sticla este o arta care cere multa migala și pasiune. O arta pe care tot mai puțini o știu. Alexandru Rotar din Targu Mureș se numara printre cei mai talentați meșteri sticlari din țara. A venit in Capitala sa le arate bucureștenilor o parte din meseria sa și cum aduce la forma ingerașii…

- Cateva sute de oameni au sosit cu autocarele in Capitala, vineri dimineata, adusi de mai multe organizatii PSD din tara, pentru a participa la ceremoniile care vor avea loc de Ziua Nationala la Arcul de Triumf. In jurul orei 8.30, in parcarea Romexpo erau deja aproximativ 20 de autocare, din Bihor,…

- "Traim intr-un oraș aglomerat, cu foarte multe mașini. De la inceputul anului și pana in prezent, avem peste 100.000 de mașini second hand inmatriculate in Capitala. Rablele Europei au ajuns la noi, la București. Suntem intr-o colaborare continua și intr-un dialog cu doamna viceprim-ministru, cu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat in cadrul comandamentului de iarna organizat in aceasta dimineata masurile pe care primaria Generala le-a dispus dupa ce meteorologii au emis mai multe coduri de vreme rea. Edilul sustine ca toate primariile din Capitala sunt pregatite pentru sezonul de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat in cadrul comandamentului de iarna organizat in aceasta dimineata masurile pe care primaria Generala le-a dispus dupa ce meteorologii au emis mai multe coduri de vreme rea. Edilul sustine ca toate primariile din Capitala sunt pregatite pentru sezonul…

- „Anul acesta, in premiera in Capitala, vor actiona si cateva masini pentru topit zapada si un numar mai mare de freze. Zapada nu se putea depozita in timp scurt. Existau prea putine utilaje pentru indepartarea zapezii. De deszapezire se ocupa primariile de sector, dar si Primaria Capitalei trebuie sa…

- Capitala va avea, anul acesta, masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General. Firea a amintit că au fost plătite în avans gazele necesare încălzirii…

- Capitala va avea, anul acesta, masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General. Firea a amintit că au fost plătite în avans gazele necesare încălzirii…

- "Dam, astfel, dovada de seriozitate ca membru al Uniunii Europene, dovedind ca Romania știe ce are de facut, iar Guvernul indeplinește, pas cu pas, programul de guvernare asumat. (...) In paralel cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, trebuie sa gasim și sa aprobam acele modificari de legislație…

- Organizatorii targului au precizat, pentru News.ro, ca pana la ora 12.00 aproape 300 de oameni au depus CV-uri pentru posturi in companiile municipale, multi dintre ei aplicand chiar la mai multe companii. „Oamenii sunt interesati, vedeti cata lume a venit la acest eveniment, am discutat cu ei, i-am…

- Organizatorii targului au precizat ca pana la ora 12.00 aproape 300 de oameni au depus CV-uri pentru posturi in companiile municipale, multi dintre ei aplicand chiar la mai multe companii. „Oamenii sunt interesati, vedeti cata lume a venit la acest eveniment, am discutat cu ei, i-am intrebat…

- Potrivit Primariei Capitalei, discutiile au vizat transferarea unor terenuri din proprietatea statului si din administrarea MApN in proprietatea municipiului Bucuresti, pentru a fi construite acolo locuinte sociale si pentru tineri, dar si pentru realizarea unor investitii care vizeaza sistematizarea…

- Gabriela Firea a prezentat marti proiectele culturale deja asumate de Directia de Cultura a Primariei Capitalei si de Comisia condusa de academicianul Razvan Theodorescu pentru a marca Centenarul Marii Uniri si a precizat ca este vorba despre numeroase expozitii, inaugurarea unui parc, pentru ca „avem…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, cateva dintre proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri, printre acestea fiind inaugurarea Parcului Centenarului, ce va fi amplasat in zona Eroilor, si transformarea holurilor primariei in muzeu. "Ne dorim sa inauguram anul viitor un…

- Ciprian Ciucu afirma ca Bucureștiul pierde sume cuprinse intre 440-616 milioane euro. ”Ne-am gandit, asa, pentru comparatie, sa vedem ce am fi putut face cu banii acestia, ce ar fi putut face Bucurestiul cu aceasta suma cuprinsa intre 440-616 milioane euro. Ar fi putut sa isi asigure flota…

- 400 de autobuze noi Euro 6 pentru RATB. Primaria Municipiului București (PMB) mai face o incercare, in ceea ce privește achiziționarea de autobuze noi pentru transportul public din Capitala. Astfel, termenul de depunere a ofertelor la noua licitatie organizata de Primaria Capitalei pentru cumpararea…

- Primarul Capitalei a declarat, luni, ca oamenii politici au participat la o manifestare ilegala, facand referire la faptul ca la protestul care a avut loc duminica au participat si reprezentanti ai PNL, precum si fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. „Un protest…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, la finalul sedintei Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), ca pachetul de modificari fiscale trebuie revizuit, pentru ca nu va aduce lucruri bune pentru administratiile locale. Mai mult, Firea a spus ca “ar fi o lovitura foarte mare pentru toate…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat, vineri, un traseu special al RATB pentru toate muzeele din Bucuresti. Costul proiectului este de 30.000 de euro pe luna, insa edilul considera ca este o suma mica in comparatie cu efectele pe care le va avea. Traseul cuprinde toate cele 30 de muzee…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, afirma, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general Gabriela Firea, ca reducerea bugetului pentru infrastructura, in conditiile traficului din Capitala, este ''ilogica administrativ'' si pune in discutie suspendarea acesteia din functie. Cristian…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, afirma, într-o scrisoare deschisa adresata primarului general Gabriela Firea, ca reducerea bugetului pentru infrastructura, în condițiile traficului din Capitala, este ''ilogica administrativ'' și pune

- Dupa ce în primavara anuntase ca în câteva luni vom avea benzi unice pentru autobuze, acum primarul general Gabriela Firea vine cu o noua promisiune despre care nu stim daca se va realiza. Ea a anuntat marti, când traficul în oras s-a blocat din cauza ploii,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit marti cu declaratii legate de taxa de mediu, pe care are de gand sa o introduca in Bucuresti, care schimba complet datele problemei. In primul rand, azi am aflat ca edilul nu stie clar ce va face, insa nu va fi o taxa generala aplicata masinilor…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca instituirea unei taxe de centru in Bucuresti se va produce dupa modernizarea parcului auto al RATB, ea precizand ca este in derulare o procedura de licitatie deschisa pentru 400 de autobuze, care insa a fost contestata, ca va fi lansata o…

- Gabriela Firea, nemulțumita de comentariile despre traficul din Capitala: Nu cred ca trebuie sa ironizam autoritațile, sau sa consideram ca este un subiect de cancan, a spus marți, primarul Capitalei, aflata la o dezbatere in Parlament, intitulata „Mari proiecte care pot dezvolta Romania” . ”Nu cred…

- Primarul capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, la Adevarul live, ca municipalitatea ii va intreba pe bucuresti daca doresc introducerea unei taxe de mediu, pentru ca altfel nu se va mai putea circula in Bucuresti. Firea a spus ca, dupa eliminarea taxei de mediu, au venit toate rablele din Europa…

- Ea a spus ca ii va intreba pe bucuresteni daca doresc introducerea unei taxe de mediu fiindca "nu avem cum sa continuam asa". "O sa-i intrebam pe bucuresteni daca doresc sa se introduca o taxa de mediu. Daca ei sunt de acord, o vom introduce aceasta taxa, pentru ca vom ajunge ca in Bucuresti sa nu mai…

- In urma avertizarilor emise de meteorologi, care anunta Cod portocaliu de ploi si vijelii pentru urmatoarele doua zile, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a cerut institutiilor din subordine sa preintampine eventualele evenimente deosebite, conform unui comunicat de presa. Astfel, primarul…

- De la inceputul acestei luni, autorizațiile de securitate la incendiu sunt obligatorii. Sunt, insa, zeci de școli din Capitala fara autorizații ISU. Nu le-au obtinut pana acum, fiindca, spun primarii, este o lege aberanta, care nu ține cont de realitațile din teren și, ca atare, nu poate fi aplicata…

- RADET anunta, joi, ca a solicitat ELCEN punerea in functiune a centralei termoelectrice Progresu, incepand de vineri, iar aceasta va duce la imbunatatirea conditiilor de furnizare a energiei termice functionare pentru locuitorii din sectorul 4. Advertisement Actiunea face parte din programul de functionare…