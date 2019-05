Cum vrea Europa sa-i protejeze pe agricultorii care-si vand produsele in supermarket Un nou set de reguli europene care vor garanta protectia agricultorilor europeni precum si a micilor furnizori impotriva practicilor comerciale neloiale in cadrul lantului de aprovizionare cu alimente au intrat marti in vigoare, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.



Publicate saptamana trecuta in jurnalul oficial, noile reguli acopera produsele agricole si alimentare comercializate in cadrul in cadrul lantului de aprovizionare cu alimente. Pentru prima data, vor fi interzise in UE pana la 16 practici comerciale neloiale impuse in mod unilateral de un partener comercial.



Sursa articol si foto: business24.ro

