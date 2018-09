Cum vrea Carmen Dan sa schimbe legea ca sa impiedice protestele #Rezist Insa ea a tinut sa precizeze ca nu ministrul este cel care decide ce articol din lege va fi modificat. "Nu ministrul este cel care dispune ce articol, ce text din legea 60 sa fie modificat, ci am spus ca va fi rezultatul unei analize a specialistilor. Dar vedem cu totii si putem constata ca avem proteste foarte bine organizate fara organizatori, avem proteste cu mult timp inainte anuntate fara sa fie asumate, avem proteste care se desfasoara in locuri care nu sunt stabilite si reglementate de lege si, in sensul acesta, cred ca putem sa venim cu o contributie de actualizare a prevederilor unei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

