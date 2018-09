Cum vorbim, cum scriem: Cine şi când „s-a refuzat” şi a renunţat Verbul a refuza apare in limbajul unor vorbitori basarabeni intr-o forma care nu ii este proprie. De exemplu, cineva afirma intr-o discutie ca „toti s-au refuzat – si dl N. s-a refuzat, si dl C. s-a refuzat", iar in campania electorala un orator spunea ca „atunci primaria s-a refuzat de la acest proiect". Structurile respective au ca model tiparul rusesc cu verbul reflexiv „отказаться от", tradus ad litteram prin „a se refuza de la". In limba romana a refuza se utilizeaza fara „se", pentru ca nu este verb reflexiv, asa ca in mod normal se spune „toti au refuzat", „primaria a refuzat/a respins/nu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

