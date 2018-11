Stiri pe aceeasi tema

- Business International Cum vor politicienii sa convinga gigantul german Volkswagen sa vina in Galati si Braila, unde nu e nici autostrada sau aeroport Tweet Print Mail Discutiile au inceput dupa ce, in urma cu cateva zile, conducerea grupului auto Volkswagen a vorbit despre posibilitatea construirii…

- "Sambata a avut loc, dupa cum titreaza presa internaționala, un protest masiv impotriva guvernului francez și a președintelui Macron la care au participat, conform Le Figaro, 282.000 de manifestanți. Un protest impotriva guvernului nu reprezinta o noutate, insa in urma manifestațiilor de sambata…

- O sa ne dam pe autostrada de la Timișoara spre București, dar nu pe A1, prin Ardeal, ci pe o alta autostrada, prin Oltenia. Un astfel de proiect Timișoara – Craiova – București a fost oferit ca oportunitate investiționala de premierul Dancila in deplasarea din aceste zile in Golful Persic.…

- Draft-ul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania contine critici dure la adresa guvernarii PSD-ALDE pe tema modificarii legislatiei penale, condamna interventia violenta a jandarmilor de la protestul din 10 august si cere aplicarea tuturor recomandarile facute de Comisia…

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, intrucat tinerii nu gasesc nicio forma de protectie in mecanismul actual, iar autoritatile sa ia in calcul inclusiv renuntarea la cota unica in favoarea unui impozit progresiv, a declarat, vineri, Hans Timmer, economist-sef…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a prezentat, miercuri, la dezbaterea din plenul Parlamentului European (PE) pe tema statului de drept din Romania, anuntand inca de la inceput ca, desi „respecta si pretuieste” Uniunea Europeana, nu a venit acolo ca „sa dea socoteala”. In apararea guvernului de la Bucuresti…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a impartasit ingrijorarea romanilor care se tem ca schimbarile facute de PSD-ALDE in legile justitiei ar putea slabi lupta impotriva coruptiei. „Nu vedem progrese, vedem pasi inapoi, ceea ce este foarte ingrijorator”, a spus Frans Timmermans, prim-vicepresedintele…

- Oficialii guvernamentali propun o taxa de circa 34 de lei pentru 100 de kilometri care sa fie implementata pe autostrada Bucuresti - Ploiesti incepand din 2019, astfel ca soferii ar urma sa plateasca aproximativ 21 de lei pentru a parcurge distanta de 62 de kilometri. "Taxa de utilizare a autostrazii…