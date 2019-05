Cum vor nouă state membre UE, printre care și România, să consolideze politica externă comună Principiul politicii externe comune paralizeaza rolul de actor global al UE. Noua state, care vor &"o Uniune Europeana mai puternica în lume&", cer acum un vot mai bun în uniunea statelor.

La 17 iunie 2019, ministrii de externe din UE vor sa discute despre eficienta unei politici externe comune. Într-un apel distribuit celorlalti cele noua state – Germania, Franta, Danemarca, Finlanda, Olanda, România, Spania, Suedia si Cehia – doresc un consens mai puternic în politica externa si un vot mai eficient, precizând ca: &"trebuie sa petrecem… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

