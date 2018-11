"Ministerul Afacerilor Externe saluta agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene si ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de retragere. Acest acord marcheaza un moment semnificativ in procesul de negociere si deschide calea spre definirea unei relatii viitoare cat mai apropiate si intarite a Uniunii Europene cu Marea Britanie, acesta fiind un obiectiv strategic al Romaniei, avand in vedere Parteneriatul Strategic bilateral, cooperarea stransa in materie de securitate, a carei mentinere este esentiala in contextul evolutiilor in vecinatatea estica, unde Romania si Marea Britanie…