- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra, relateaza […]

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a apreciat joi ca mai sunt necesare ‘multe discutii’ pentru a ajunge la un compromis asupra Brexit, cu cateva zile inainte de un summit menit sa pecetluiasca un acord final, informeaza AFP, transmite AGERPRES . ‘Acordul a inregistrat progrese, insa va…

- O delegație a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni a efectuat in perioada 17-19 noiembrie o vizita de lucru in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in condițiile celor mai recente evoluții privind procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit) și a…

- Spania nu va sustine proiectul de acord intre Uniunea Europeana si Londra privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar daca nu se va specifica in mod clar ca Madridul va putea negocia viitorul teritoriului Gibraltar in mod direct cu Londra, a declarat luni ministrul de externe spaniol…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania saluta acordul privind Brexit, intrucat acesta va garanta drepturile cetațenilor romani stabiliți in... The post Vești bune pentru romanii aflați in Marea Britanie. Ce le garanteaza acordul de retragere din UE appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Afacerilor Externe saluta agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene si ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de retragere. „Acest acord marcheaza un moment semnificativ...

- Comunitatea de romani din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este una dintre prioritațile Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, mai ales in context Brexit. In acest sens, MRP informeaza toți romanii despre agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene și ai Marii Britanii…

- Victor Negrescu, fost ministru, susține ca daca acordul pentru Brexit cu UE va fi aprobat, romanii vor avea aceleași drepturi ca pana acum."Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garanții ferme pentru romanii din Marea Britanie.…