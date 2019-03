Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in Romania! Digi vine cu surprize mari pentru clienți. Sunt vizați mai ales cei care au grila postul Digi4K. Digi4K, primul post TV romanesc Ultra HD, aduce super-derby-ul El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona, in premiera in Romania la calitate 4K, sambata, 2 martie 2019, la ora 21:45.

- Noul SUV compact Audi Q3 poate fi testat si comandat incepand cu luna februarie si in Romania. Modelul are un design marcant, fiind mai spatios decat modelele anterioare atat pentru pasageri, cat si pentru bagaje. Cea de-a doua generatie Q3 are un design sportiv, un sistem de operare si afisare…

- Schimbare radicala in prima zi din noul an! Toți clienții acestei importante banci din Romania sunt vizați! Incepand de astazi, 1 ianuarie 2019, acest colos bancar nu va mai fi gasit in Romania! In urma acestei decizii, țoti clienții sunt rugați sa... Citește AICI ce banca importanta nu va mai fi…

- Reactiile negative din partea mediului de afaceri cu privire la Ordonanta de Urgenta adoptata vineri sunt similare cu cele referitoare la transferul contributiilor, insa nicio multinationala nu a parasit Romania, ci, dimpotriva, investitiile straine au crescut, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul…

- Carrefour a inchiriat de la partenerul sau imobiliar WDP doua locații noi in Deva și Brazi, cu o suprafața totala de circa 80.000 m², ambele proiecte de dezvoltare reprezentand o investiție de aproximativ 40 de milioane de euro, a anunțat compania belgiana. WDP va dezvolta un centru de distribuție…

- Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor din Romania (ANISP) doreste sa traga un semnal de alarma cu privire la efectele negative pe care le-ar avea o suprataxare a industriei cu un procent de 3% din cifra de afaceri, conform proiectului de...

- Desi se bazeaza pe principii traditionale, piata avocaturii din Romania este in continua schimbare datorita conceptelor moderne care au rolul de a imbunatati relatia dintre avocat si client. Unul dintre ele este New Law, termen dupa care se ghideaza o casa de avocatura profesionista pentru a eficientiza…

- Compania aeriana, TAP Air Portugal, informeaza ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta directa Lisabona – București. Clienții cu bilete de avion deja cumparate vor fi protejați pe zborurile altor companii aeriene și vor fi informați despre noile rute sau vor putea solicita rambursarea…