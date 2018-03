Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au revendicat responsabilitatea atentatului cu masina-capcana ce a avut loc sambata la Kabul si care s-a soldat cu moartea a cel putin doi civili si ranirea altor cel putin trei, relateaza agentia DPA, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a afirmat…

- Presedintele Comisiei de munca, Adrian Solomon, a declarat ca actul normativ impune anumite restrictii privind achizitiile de masini si angajarea personalului, dar Serviciul de Ambulanta poate sa faca achizitii si angajari in anul 2018. "Serviciul de Ambulanta poate sa faca achizitii, poate…

- Incendiul a fost declansat in noaptea de joi spre vineri la o moschee din Lauffen, la nord de Stuttgart, potrivit unui comunicat comun al procuraturii din Stuttgart si politiei din Heilbronn. "Indivizi necunoscuti au aruncat mai multe cocteiluri Molotov pe fereastra" cladirii in care dormea…

- La cinci zile dupa alegerile legislative desfasurate pe 4 martie in Italia, raportul de forte a fost deja stabilit, insa traducerea voturilor in numar de locuri in parlament nu este nici acum definitiva, din cauza unei legi electorale extrem de complicate, informeaza vineri AFP. Dupa cum se explica…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, in timpul vizitei sale in Germania, a avut un șir de intilniri cu reprezentanți ai cancelarului federal, ai Ministerului de Externe și cu deputați din Bundestagul german. Serviciul de presa al Președinției relateaza ca, totodata, au avut loc multe intrevederi și discuții…

- Biroul procurorului general a afirmat ca a fost lansata o ancheta preliminara privind un posibil caz de spionaj in legatura cu acest incident, despre care surse din cadrul serviciilor de securitate au afirmat ca a fost pentru prima data detectat in decembrie, dar care este posibil sa fi inceput mult…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Am promis inca din prima sedinta…

- Se aduc noi modificari formularului care a iscat indelungi controverse in spatiul public. De aceasta data, premierul Dancila a anuntat, la inceptul sedintei de Guvern aflate in plina desfasurare la ora redactarii acestei stiri, ca “Guvernul va introduce astazi, in dezbatere publica, o varianta a Declaratiei…

- A aparut “fiipregatit.ro”, o platforma gandita de catre reprezentantii Departamentului si, respectiv, ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta – doua structuri din cadrul Ministerului de Interne – si pe care se regasesc detalii ce se pot dovedi foarte utile in situatii de risc. Platforma…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru. Citeste si: S-A AFLAT:…

- In conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, Primaria Municipiului Dej anunța DEZBATERE PUBLICA – CONSULTAREA POPULAȚIEI cu privire la documentațiile: PUD – generat de…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, subliniaza ca raportul Corpului de control al Ministerului de Interne intocmit dupa declanșarea scandalului de pedofilie prezinta "date nereale" si "informatii incomplete", "de natura a induce in eroare opinia

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, astazi, la bilanțul Poliției Romane pe anul 2017 și le-a cerut, oamenilor legii sa intensifice acțiunile de combatere a traficului de persoane și cele pentru combaterea violenței. Totodata, prim-ministrul le-a solicitat polițiștilor sa nu se implice in lupte…

- Un reprezentant al Ministerului irakian de Interne afirma ca liderul organizatiei teroriste Statul Islamic (SI) este in viata si primeste ingrijiri intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- "Primaria Municipiului Bucuresti organizeaza luni, 12 februarie, ora 15,00, sedinta de dezbatere publica privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii mediului, privind propunerea de elaborare…

- Veteranii si pensionarii Ministerului de Interne au trecut in revista realizarile obtinute anul trecut. Fostii angajati ai MAI au apreciat sustinerea autoritatilor, inclusiv prin majorarile de pensii operate in 2017 si acordarea ajutoarelor umanitare.

- Turnul Eiffel a fost inchis pentru turiști, iar ninsoarea care a cazut in capitala Franței, marți noaptea și miercuri dimineața a creat haos in trafic. Parisul a fost acoperit cu un strat de zapada in urma ninsormii, un eveniment meteorologic destul de rar, scrie CNN. Ninsoarea a provocat ambuteiaje…

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica proiectul de lege prin care se impune o taxa pe sticle si borcane, prin care se incearca incurajarea reciclarii, taxa care va afecta, insa, gospodinele, deoarece pretul borcanelor se va tripla. La inceputul acestei luni, Ministerul Mediului a pus in dezbatere…

- Interpol a alcatuit o lista a militantilor Stat Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene. Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati…

- Salarii mai mari pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie Ministerul de Interne anunta majorari salariale intre 5-10 % pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie, miercuri fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, apreciaza ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne. "SPP se afla sub conducerea presedintelui tarii. Daca in cadrul serviciilor de informatii Parlamentul are un rol, intrucat controleaza aceste servicii prin comisiile de specialitate,…

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- Primaria Municipiului Bucuresti organizeaza astazi o dezbatere pe marginea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru, a caietului de sarcini si a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului de taximetrie si abrogarea HCGMB nr. 178/2008.

- Documentele de stare civila, in mod digital Documentele privind casatoria, divortul, nasterea si decesul ar putea fi puse la dispozitia cetatenilor în mod digital, un proiect în acest sens putând fi publicat zilele acestea, sustine Ionut Valeriu Andrei, secretar de stat în…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune scaderea tarifelor platite intre operatorii de telefonie mobile pentru portarea numerelor, conform reglementarilor europene. Nivelul maxim propus de ANCOM, printr-un proiect aflat in dezbatere publica, este de 4,4…

- "Ieri seara, hotelul Intercontinental a fost atacat. Atacul a fost efectuat de cinci dintre mujahedinii nostri in cautare de martiraj", a declarat purtatorul de cuvant al rebelilor talibani, Zabiullah Mujahid, intr-un comunicat difuzat prin e-mail. In ziua atacului, aici a avut loc o conferinta…

- Cel putin patru indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental din Kabul, a declarat sambata, Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN.

- Cel putin patru atacatori se aflau sâmbata seara în incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate în cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime…

- O dezbatere publica pentru extinderea si dotarea cu echipamente medicale performante a ambulatoriului din cadrul Spitalului municipal Anghel Saligny a avut loc joi la Fetesti. Proiectul urmeaza sa fie propus spre finantare in cadrul POR 2014-2020– Axa prioritara 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare…

- RASPUNS…A fost deslusit misterul disparitiei anuntului de vanzare de pe cladirea Romtelecom, situata in spatele Judecatoriei Vaslui. Imobilul a fost cumparat de catre Ministerul de Interne si in acea locatie va functiona Serviciul de Protectie Interna. Altfel spus, “ochiul si timpanul”, asa cum erau…

- Agentul de Poliție Valentin Riciu, pana ieri consilier al ministrului Carmen Dan, a parasit miercuri dimineața sediul Ministerului de Interne, lansand acuzații la adresa șefilor Poliției Romane.Intrebat de ce a demisionat, Riciu a raspuns: „Nu este normal, indiferent ca sunt acuzații despre…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a ajuns marți, la ora 18, la sediul Ministerului de Interne, condus de Carmen Dan.„Am venit pentru ca se anunța cod galben și trebuie sa vedem cum ne organizam”, a precizat Fifor la intrare. Intrebat daca il va demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu,…

- „La aceasta dezbatere sunt invitate sa participe persoanele fizice si juridice interesate, in limita locurilor disponibile in sala” – precizeaza reprezentantii Primariei. Proiectul de buget, afișat la transparența Pana la 28 ianuarie se pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii, sau contestații.Proiectul…

- Tunisia marcheaza duminica a saptea aniversare a revolutiei sale, care a dat startul Primaverii Arabe, dar nemultumirea sociala ramane ridicata in aceasta tara afectata de austeritate si care se straduieste sa recupereze caderea turismului, provocata de sangeroase atentate jihadiste. In dimineata…

- Ministerul Educației Naționale a pus in dezbatere publica planurile-cadru pentru liceele teoretice. Vor avea loc astfel schimbari la specializarile filologie, științe sociale, matematica-informatica, dar și la științe ale naturii. Conform celor trei variante puse in dezbatere publica va scadea numarul…

- Codrin Stefanescu a spus ca se astepta sa demisioneze sau sa fie demisi "seful direct al pedofilului, care l-a tinut sofer timp de ani de zile, adjunctul lui, cei din Serviciul respectiv, cei care au raspuns de aceasta brigada a sefului lui de la Politia Capitalei". "Toata Romania astepta ca in orice…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Un proiect ce propune modificarea legilor privind pensiile angajaților din MApN, pus in dezbatere de minister prevede posibilitatea ca urmașii militarilor sa beneficieze de pensii militare. Ministerul Apararii vrea sa le dea acestora posibilitatea de a opta pentru dreptul la pensie militara de urmas.…

- Dupa lupte seculare care au durat fix un week-end, pedofilul din Drumul Taberei a fost prins. Este un vajnic reprezentant al Ministerului de Interne, alaturandu-se glorios unei intregi galerii de colegi la fel de talentați – polițistul care circula pe contrasens și sare cu bata la bataie, polițistul…

- Ministerul Educatiei Nationale a elaborat Proiectul de metodologie pentru realizarea unei clasificari a universitaților din Romania, documentul fiind supus consultarii publice timp de 30 de zile (3 februarie, inclusiv). Draftul poate fi consultat aici: http://bit.ly/2CFS3sF Propunerile, sugestiile sau…

- Liceenii ar putea studia Teoria cunoasterii, Inteligenta ecologica, Finante personale, Fotografie digitala sau Public speaking, drept optionale, potrivit planurilor-cadru pentru invatamantul liceal, lansate in consultare publica de Ministerul Educatiei. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul…

- Trei mii de politisti vor asigura ordinea publica in perioada sarbatorilor de iarna. Din 31 decembrie si pana in 15 ianuarie, angajatii Ministerului de Interne vor fi cu ochii pe tot ce se intampla in centrul Capitalei, unde oamenii vor petrece Revelionul si se vor distra la

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat, vineri, pe pagina de internet a instituției, spre dezbatere publica, un proiect de ordin care contine, printre altele, prevederi referitoare la evaluarea psihologica a angajatilor din aceasta institutie. Proiectul modifica si completeaza Ordinul nr. 23/2015…

- Prefectul Județului Suceava, Mirela Adomnicai, nu dorește sa intre in jocuri politice și precizeaza ca ministrul de Interne, Carmen Dan, nu a revocat ordinul prefectului, cu nr. 456, din data de 6 noiembrie 2017. Precizam ca ordinul menționat se refera la modul de organizare a activitaților necesare…

- Prefectura Covasna a pus in dezbatere publica un proiect de ordin, cu caracter normativ, privind actualizarea procedurii de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, astfel incat proba practica sa fie sustinuta exclusiv in municipiul Sfantu Gheorghe, nu si la Targu Secuiesc. Ordinul a fost…