- Dupa luni intregi in care au disparut complet din peisaj din pricina lipsei unui contract intre Primarie și o societate de salubrizare, muncitorii care curața strada au reaparut in centrul Timișoarei. Azi-dimineața, in centrul urbei, au fost vazuți la treaba aproximativ 30 de angajați ai firmei Brantner…

- Cativa tei au fost plantati in Copou. Insa profesorul Silviu Gurlui a observat ca acestia nu au fost pusi in sol fertil, ci au fost ingropati in nisip si moloz. "Noile plantatii de pe Copou. Tei beton, din beton. Nu mai exista o galeata de pamint in Iasi? Piatra, moloz de santier, deseuri- toate plutesc…

- Politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat marți, 26 februarie, activitati de informare si prevenire a victimizarii tinerilor, la Liceul Teoretic „Ana Ipatescu” Gherla. Activitatile s-au desfasurat in cadrul Campaniei „MAI mulți impreuna pentru tine” in colaborare cuspecialistii…

- Multe dintre strazile din municipiul Targu Jiu arata ca dupa bombardamente. Din cauza ninsorilor abundente din aceasta iarna, carosabilul s-a degradat si nu putine sunt strazile pline de gropi. Strada Olari, spre exemplu, este intr-o ast...

- Primaria Municipiului Iași va lua o serie de masuri pentru buna desfașurare a manifestarilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Romane. Masurile sunt incluse intr-o dispoziție a primarului emisa luni, 21 ianuarie, și au fost dezbatute intr-o ședința Comisiei de Circulație a Municipiului. Astfel,…

- Polițiști brașoveni au dispus miercuri, reținerea pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 29 de ani, din comuna Prejmer, dupa ce acesta, baut fiind, a fortat intrarea intr-un bar, a furat de acolo bani si bauturi alcoolice, apoi a plecat la volanul unei masini. Potrivit polițiștilor, miercuri,…