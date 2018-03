Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry (33 ani) și Meghan Markle (36 ani) urmeaza sa se casatoreasca la Castelul Windsor pe 19 mai. Toata lumea așteapta cu sufletul la gura nunta anului 2018, dar pana atunci, chiar și micile detalii legate de fericitul eveniment sunt savurate de fanii cuplului regal. Unul dintre aceste detalii…

- Cum mai sunt doar cateva saptamani pana la evenimentul cel mare, Meghan și Harry pun cap la cap toate detaliile ramase. Acum au ales cine anume va avea sarcina de livra tortul perfect de nunta și cake bar-ul. Chef Claire Ptak Palatul Kensington a emis un comunicat oficial prin care a anunțat ca chef…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata. Fiul regretatei printese Diana, decedata in 1997, si al printului Charles,…

- In așteptarea nunții Prințului Harry și a actriței Meghan Markle, fanii cuplului au fost duși pana la extaz de imaginile care au aparut recent in presa. Ipostazele romantice in care sunt surprinși cei doi arata o intimitate profunda, mai ales ca una dintre imagini ii arata pe cei doi indragostiți, impreuna,…

- Povestea de iubire dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle va deveni film. Televiziunea americana Lifetime a anuntat ca productia cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“ va fi lansata pe 13 mai. Actorul britanic Murray Fraser, cunoscut din filmul „The Loch“, si actrita de…

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- In Marea Britanie, toata lumea așteapta cu sufletul la gura cele doua mari evenimente din regat: venirea pe lume a noului bebeluș regal și nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Kate se apropie de termen Daca despre a doua știm cu siguranța ca va avea loc pe 19 mai, primul eveniment nu are inca o data…

- Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au fost fost prezenți la un eveniment ținut la Palatul Birmingham, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeiii. Experții in limbajul trupului au analizat atent gestica actriței și au dezvaluit o schimbare intre cei doi indragostiți.

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Meghan Markle a fost declarata cea mai atractiva femeie din cadrul familiei regale britanice, potrivit algoritmului Greek Golden Ratio of Beauty Phi. Chipul actriței de 36 de ani a fost gasit cel mai frumos datorita științei, arata un doctor de la Harley Street, care i-a analizat fața in comparație…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- "Printul Harry si domnisoara Meghan Markle au invitat 2.640 de persoane in parcul Castelului Windson pentru a asista la sosirea lor'' si a ''invitatilor acestora", iar apoi, dupa ceremonie, ''pentru a asista la procesiunea in caleasca cu punctul de plecare din Castelul Windson'', a precizat palatul…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea sa se ridica…

- Nu doar Meghan Markle are mici taine din trecut care ar dori sa ramana pe veci ascunse. Se pare ca și Prințul Harry ar fi avut un cont „secret” pe o rețea de socializare, unde ar fi avut imagini compromițatoare in care era surprins in ipostaze deloc demne de un prinț. Prințul Harry are un cont secret…

- Poliția britanica a deschis o ancheta, dupa ce s-a descoperit ca o scrisoare adresata Prințului Harry și logodnicei sale, Meghan Markle, conținea o pudra alba, ceea ce a starnit ingrijorari ca ar putea fi vorba de antrax. In interiorul plicului se afla și un bilețel care ar fi conținut mesaje…

- Pregatirile pentru nunta Prințului Harry cu actrița Megan Markle din 19 mai sunt in toi. Cei doi au ales biserica unde urmeaza sa se casatoreasca, dar cea mai importanta parte a pregatirilor este alegerea meniului. La eveniment sunt așteptați sa participe in jur de 800 de invitați aleși pe spranceana,…

- De cand s-a anuntat logodna Printului Harry cu Meghan Markle, fosta actrita este foarte deschisa in privinta secretelor sale de frumusete si a stilului de viata. Meghan Markle demonstreaza ca are incredere in ea si ca este multumita cu felul in care arata. „De fiecare data cand ii realizez…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Marți dimineața, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au vizitat Edinburgh-ul, ca parte a turneului lor in Scoția. Este prima vizita oficiala a lui Meghan pe aceste meleaguri, iar simpatizanții regali s-au prezentat in numar mare pentru a o intilni. Meghan Markle și Prințul Harry au fost intimpinați…

- Ce stim despre a treia nastere a lui Kate Middleton Primavara acestui an casa regala britanica va avea parte de cea mai intensa promovare in toate colturile lumii. Sunt asteptate doua evenimente majore in viata personala a celor doi printi mostenitori. Printul William va deveni pentru a treia oara tata,…

- Marți dimineața, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au vizitat Edinburgh, ca parte a turneului lor in Scoția. Este prima vizita oficiala a lui Meghan pe aceste meleaguri, iar simpatizanții regali s-au prezentat in numar mare pentru a o intalni. foto: gettyimages Meghan și Harry au fost intampinați…

- Prinții William și Harry au doi frați vitregi despre care nu se știe nimic. Chiar daca numele lor ajung destul de des in presa, cel mai probabil nimeni nu știa Prințul William și Prințul Harry au doi frați vritegi ramași in umbra. Este vorba despre cei doi copii ai Camiliei Parker-Bowles, soția prințului…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Puțini știu ca Prinții William și Harry au o sora vitrega. Toata lumea a auzit de cei doi nepoți ai Reginei Elisabeta, insa puțini o știu pe surioara lor.Numele ei este Laura Lopes, are 40 de ani și este fiica Ducesei de Cornwall, Camilla și a lui Andrew Bowles Parker, un ofițer pensionat al Armatei…

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- Meghan Markle si Printul Harry se vor casatori pe data de 19 mai la Capela St. George a Castelului Windsor. Actrita in varsta de 36 se ani si-a propus ca la receptia de dupa ceremonies sa tina un discurs, gest care incalca regulile Casei Regale britanice, scrie The Telegraph, potrivit ONE.…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu aleasa inimii lui, Meghan Markle, iar de la anunțarea logodnei din 27 noiembrie 2017 și pana in prezent, noul cuplu regal surprinde mereu cu prezența la tot felul de evenimente, de la vizite la posturi de radio, apariția la biserica impreuna cu…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…

- Preferații poporului britanic au participat, ieri, nu la una, ci la doua indatoriri regale, facandu-și apariția mai intai la Castelul Cardiff, iar ulterior la o sala de dans, tot din Wales. Ieri, au marcat o noua apariție publica reușita Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, fosta actrița…

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Mai sunt cateva luni pana la nunta Printului Harry cu aleasa inimii sale, Meghan Markle. Si pentru ca este ultima perioada de libertate pentru fratele Printului William, acest lucru trebuie marcat asa cum se cuvine.

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la cateva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala.

- O veste trista pentru fanii actriței Meghan Markle. Aceasta a decis sa-și inchida toate conturile de pe rețelele de socializare, iar de acum inainte va putea sa țina legatura cu prietenii sai virtuali doar prin intermediul contului oficial al Palatului Kensington. Decizia radicala nu este prima de…

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la citeva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala. Actritei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor sa arate lumii ca nu profita de statutul lor privilegiat de cuplu regal. Și cel mai recent act de acest fel a fost faptul ca cei doi au ales sa zboare spre destinația lor de vecanța de Anul Nou la clasa economy a unui curse de linie, avand locuri chiar…

- Printul Harry a spus glumind ca nu stie inca daca fostul presedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitati la nunta sa, dupa ce un articol aparut in presa, invocand surse...

- Printul Harry a refuzat participarea la una dintre obiceiurile traditionale ale Casei Regale a Marii Britanii, organizate in a doua zi de Craciun de catre regina Eliza¬beth a II-a si printul consort Philip, pentru a-i face pe plac logodnicei lui Meghan Markle.

- Potrivit presei britanice, etse pentru prima data cand o persoana care nu este casatorita cu un membru al familiei regale participa la celebrari. Printul William, duce de Cambridge, printul Philip, duce de Edinburgh, Catherine, ducesa de Cambridge, Meghan Markle si printul Harry au mers pana la biserica.…

- Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar si de ducele si ducesa de Cambridge si ducele de Wales. Slujba de Craciun la care au participat a avut loc la biserica St Mary Magdalene. Potrivit presei britanice, este pentru prima data cand o persoana care nu este…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Msrkle, proaspat logoditi. Meghan Markle și prințul Harry au anunțat ca se vor casatori…