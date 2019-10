Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, una dintre adolescentele despre care Gheorghe Dinca a spus ca le-a ucis, a declarat ca presupusul criminal din Caracal este „șmecher” și iși bate joc de toata lumea.

- Cazul din Caracal a ingrozit o țara intreaga, tot mai multe detalii ies la iveala in legatura cu Gheorghe Dinca. Criminalul a fost prins chiar in timp ce ar fi incercat sa rapeasca fete din Craiova.

- O femeie in varsta de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plangere pe numele lui Gheorghe Dinca in care il acuza pe acesta ca a violat-o și lovit-o. Femeia a povestit, la Romania TV, prin ce a trecut, in luna mai, cand s-a dus la Dinca sa ii prașeasca […] Source

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat ca nu crede ca Gheorghe Dinca este criminalul nepoatei sale. Motivul: barbatul nu era in casa din Caracal la ora la care se presupune ca ar fi prins-o pe Alexandra vorbind la telefon cu Poliția. Unchiul Alexandrei Macesanu a fost primit in…

- Lucrurile iau o intorsatura incredibila in cazul Caracal! Se pare ca vecinul care saptamana trecuta declara presei, dupa audieri, ca a fost sunat de inculpat de trei ori inaintea descoperirii ororilor, a mintit.

- Noi imagini cu Gheorghe Dinca. Acesta a fost dus, joi dimineata, la Politia din Caracal, acolo unde s-a intersectat cu parintii Alexandrei, una dintre victimele sale. Criminalul din Caracal a mers sa dea noi declaratii.

- Valeriu Suhan, fost ofiter de politie judiciara, a declarat ca raman foarte multe intrebari legate de modul in care a actionat Gheorghe Dinca, ucigasul din Caracal, spunand ca nu crede in teoria cadavrului ars in cazanul din curte si nu isi explica de ce criminalul ar fi lasat "urme" in parc. Intrebat…

- Continua sa apara detalii scabroase despre cele petrecute la Caracal, in zona unde doua fete de 15 și 18 ani au fost date disparute. Duminica seara, procurorul sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a declarat ca inculpatul Gheorghe Dinca, localnicul de 66 de ani suspectat in acest caz, a recunoscut…