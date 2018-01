Cum vede Ponta lucrurile inaintea CExN-ul PSD de luni: Nu sunt decat doua variante

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite președintelui PSD și premierului un mesaj cu referire la disputa politica existenta intre cei doi. Gabriela Firea le spune celor doi, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facbook, ca trebuie sa inceteze aceasta disputa politica și, chiar daca au greșit…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, transmite, sambata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au obligatia de a inceta imediat disputele politice, precizand ca "au gresit amandoi" si "acum trebuie sa indrepte lucrurile amandoi".

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a anuntat, vineri seara, ca i-a solicitat lui Liviu Dragnea convocarea Comitetului National Executiv (CEX) pentru saptamana viitoare, cjhiar luni sau marti, pentru "a lamuri situatia din partid", scrie news.ro. Acesta a invocat o "ruptura evidenta" si "o autonomizare…

- Ionel Arsene, președintele PSD Neamț și al CJ Neamț, unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, solicita intalnirea de urgența a Comitetului Executiv Național al PSD, pentru a clarifica situația guvernarii, pe fondul disputei dintre Mihai Tudose și Carmen Dan.„Responsabilitatea…

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatații și vicepreședinte al PSD la nivel național, arata, referindu-se la tensiunile dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, ca „lucrurile ne scapa de sub control”. Totodata, Banicioiu iși avertizeaza colegii ca nu pot „schimba premieri și guverne la fiecare șase…

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile. ''Eu cred ca lucrurile ne scapa…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.Citeste si: Klaus Iohannis a semnat: Mai multe legi IMPORTANTE,…

- Victor Ponta a susținut marți, la B1 Tv, ca Liviu Dragnea va candida la prezidențiale din partea PSD și, glumind, a spus ca social-democratul Codrin Ștefanescu ar fi la fel de bun pentru o asemenea candidatura.„Eu sunt convins ca domnul Dragnea vrea sa candideze (c.n. la președinție) și daca…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Scrisoarea pe care Nicolae Badalau a distribuit-o luni seara catre colegii din PSD a fost o declaratie de razboi împotriva lui Liviu Dragnea, dupa ce numarul 2 din partid a subliniat ca a fost suspendata democratia din partid, iar PSD

- Fostul ministru al Cercetarii, Serban Valeca, a declarat luni, la sediul PSD, ca in cadrul CEX urmeaza sa se desemneze succesorul Doinei Pana in functia de ministru al Apelor si Padurilor. De asemenea, acesta a spus ca nu este momentul ca ministerul pe care l-a condus sa fie comasat.„Am spus…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…

- PSD va realiza in ianuarie-februarie o analiza a Guvernului. Principalul partid de guvernamant s-a scindat in trei grupari. In ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul social-democrat, Mihai Tudose, s-au indemnat reciproc, in cadrul a patru interviuri televizate,…

- "Va transmit acest mesaj public pentru a avea conștiința impacata in fața cetațenilor acestei țari, dar și cu speranța ca, totuși, va va pune pe ganduri și, in cele din urma, va va determina sa nu mai fiți pasiv, respectiv sa nu mai fiți complice ororilor intreprinse in aceste zile. Am urmarit…

- Nu numai Liviu Dragnea are soarta pecetluita. Din punct de vedere politic. Și Ludovic Orban face o greșeala care ii poate fi fatala. Prin care PNL rateaza o mare oportunitate. Coborarea lui in strada inseamna sfarșitul legitimitații protestelor și lipsește principalul partid de opoziție de un instrument…

- Deputatul PSD Adrian Solomon i-a transmis un avertisment, luni, liderului sau de partid, Liviu Dragnea: ”Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting…”, a comentat președintele comisiei de munca, el declarand ca nu va ieși sambata in strada. pentru ca are lucruri mai importante de facut. Pe de alta…

- Mihai Tudose a anuntat, luni, ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale, el invocand faptul ca are niste „probleme” in Braila. El spune, insa, ca va fi prezent la parada de Ziua Naționala a Romaniei, de la Arcul de Trimf. Tot acolo urmeaza sa fie prezent…

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat marti dupa amiaza la DNA pentru a i se aduce oficial la cunostinta ca i s-a pus sechestru pe avere in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal si in care prejudiciul este estimat la 21 de milioane de euro din fonduri europene. Dragnea a sosit…

- Mai mult, senatorul de Timiș Alina Gorghiu crede ca nici Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea PSD și a Camerei Deputaților. „Dupa tot ceea ce am vazut dupa ședința PSD, acest partid nu mai poate ramane la guvernare. Riscam ca imaginea Romaniei sa aiba de suferit. Am ajuns intr-o…

- "Astazi am decis sa îmi prezint demisia din PSD", a scris Moisa, pe Facebook, adaugând ca, sub conducerea lui Liviu Dragnea, "PSD a dezgropat, reactivat și adaptat la contextul actual al României o parte dintre reflexele îndelung cultivate în anii național-comunismului".…

- Catalin Ivan a afirmat intr-o postare pe Facebook ca plecarea eurodeputatului Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si europeana si ca nici un partid responsabil nu si-ar permite sa piarda un asemenea om.

- Orice formațiune PSD poate organiza manifestații publice oricand, a anunțat ieri, liderul partidului, Liviu Dragnea. Anunțul a fost facut dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD care a avut loc la Baile Herculane. „Am decis astazi in Comitetul Executiv Național ca orice organizație PSD din…

- Lucrurile par a se complica la maxim in perioada urmatoare. Toata lumea se aștepta ca in ședința Comitetului Executiv al PSD sa aiba loc un vot de incredere sau macar sa se propuna/incerce un vot de incredere pentru președintele Liviu Dragnea aflat sub asaltul procurorilor anticorupție. Lumea s-a…

- Liviu Dragnea, în dosarul "Referendumul", este "o victima a Sistemului", iar în dosarul "Tel Drum" este "doar victima propriei lacomii și a mentalitații de grup infracțional", a afirmat,

- Intalnirea cu reprezentanții Pro Romania a fost una constructiva, in special in privința colaborarilor parlamentare viitoare. Am abordat, pe de o parte, subiectul moțiunii de cenzura, iar, pe de alta parte, soluții pentru credibilizarea instituției Parlamentului, pentru identificarea de soluții durabile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (…) La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea…

- Nici o supriza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu va demisiona in urma noului dosar pe care i l-a deschis DNA. Era clar ca seful PSD va nega toate acuzatiile, afirmand ca este victima unei noi inscenari politice. Dar, de data asta, lucrurile sunt mult mai greu de gestionat de Liviu…

- Realizatorul "Realitatea Româneasca" a intervenit în jurnalul Realitatea TV, pentru a comenta Congresul Tineretului Social Democrat, precum si aparitiie lui Liviu Dragnea si Mihai Tudose.

- Primarul PSD din comuna sibiana Carța, Cristian Magheru, le-a ținut, miercuri, premierului social-democrat Mihai Tudose și președintelui PSD, Liviu Dragnea, un discurs fara ocolișuri despre situația reala a Romaniei, cea de la firul ierbii. Organizația județeana PSD l-a laudat pe acesta pentru curajul…

- VEZI VIDEO AICI Fostul angajat SRI, Daniel Dragomir, a sustinut, luni, ca prezenta fostului ministru al Apararii, Gabriel Oprea, la intalnirile „semioficiale” desfasurate in sediile SRI era de notorietate, intalniri la care participau si magistrati sau politicieni. „Au existat…

- Toata conducerea judeteana de partid, toti parlamentarii PSD de Sibiu, primarii social-democrati si directorii serviciilor deconcentrate sustinuti de PSD s-au intalnit, joi dupa-amiaza, la sediul organizatiei judetene, in asteptarea lui Liviu Dragnea si a premierului Mihai Tudose. Ambii erau asteptati…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi sarbatorit luni seara la un club din Capitala, unde se va afla alaturi de mai multi colegi de partid. Dragnea a implinit sambata varsta de 55 de ani. Unul dintre cei care va participa la intalnire este presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, Adrian…

- Amendamentul potrivit caruia pensia de invaliditate poate fi cumulata cu veniturile din activitati independente, respectiv drepturi de autor, proprietate intelectuala si drepturile conexe, a fost depus de catre presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, dar a fost asumat de catre…

- Comisia de munca din Camera Deputatilor a adoptat, luni, o serie de amendamente la Legea pensiilor, potrivit carora pensia de invaliditate si de urmas pot fi cumulate cu venituri obtinute din activitati independente, cumulul nefiind permis insa si celor care s-au pensionat anticipat. Amendamentul…

- Traian Basescu, atac virulent la adresa lui Dragnea: 'Nici Nastase nu mutase atat de mult guvernarea la partid' Fostul sef al statului Traian Basescu a criticat, intr-o conferinta de presa la Timisoara, actualul Guvern, dar si pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre care a spus ca a m ...

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, vicepresedinte al ALDE, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Targu-Jiu, ca relatia dintre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose este "foarte buna".Citește…

- Stroe: Daca acțiunile de deszapezire nu vor decurge exemplar, cei responsabili vor pleca acasa Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a dispus vineri ca prin Corpul de Control sa se verifice toate stocurile de iarna, starea utilajelor aflate in bazele Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri și stadiul…

- "Trebuie sa recunosc asta. Sunt foarte putini in partid, de fapt nu am auzit pe nimeni sa aiba alta parere. DNA e dusmanul PSD", a punctat Liviu Dragnea. Presedintele PSD considera ca acest partid deranjeaza. "Avem o atitudine foarte romaneasca, avem un program de guvernare care produce lucruri…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa numeasca in functie pe "toata lumea", intrebat de jurnalisti daca seful statului ar trebui eliminat din procedura de numire a procurorilor-sefi.Citește și: Ponta, ipoteza…

- Negocierile cu autoritațile privind solicitarile Federației SANITAS merg pe fagașul dorit, lucrurile sunt ca și rezolvate și nimeni nu va pierde nimic de la 1 ianuarie, a declarat, joi, președintele federației, Leonard Barascu, dupa discuții cu premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Legea vaccinarii a fost o aventura pentru toti cei care au lucrat la ea, a declarat marti ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care a marturisit ca a primit si unele amenintari.Citeste si: Ponta, atac DUR la adresa lui Liviu Dragnea pe numirea lui Grindeanu la ANCOM: 'Ma bucur inchipuindu-mi…

- "Este modalitatea prin care fostul președinte PSD, Victor Ponta incearca sa iși faca un nou drum politic. A ales in acest moment sa nu atace sistemul, sa nu atace președintele, care este exponentul unui partid de opoziție. Cu Traian Basescu e un pic vetust sa-l ataci acum. Ce mai e Traian Basescu?…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a provocat, miercuri, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la o dezbatere publica in legatura cu situatia actuala a Romaniei, liberalul afirmand ca Dragnea nu ar trebuie sa se mai ascunda in spatele ”latrailor de partid”. „Il provoc pe Liviu Dragnea la o dezbatere…

- Razboiul dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD Liviu Dragnea, ajuns la etapa de armistițiu, este departe de finalizare. Incurajați de victoria parțiala obținuta de Tudose și de știrbirea autoritații lui Dragnea la Palatul Victoria și, in special in partid, apropiații și susținatorii…