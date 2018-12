Stiri pe aceeasi tema

- Samanii din Peru, care an de an incearca prin ritualuri speciale sa prezica viitorul, nu au vesti bune. In 2019, spun ei, ne asteapta numeroase dezastre naturale precum cutremure si eruptii vulcanice. Au previziuni bune pentru cei din Venezuela. Pentru a citit viitorul, samanii peruani s-au adunat pe…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discuţiile se vor axa…

- In viitorul apropiat, președintele rus Vladimir Putin nu va merge la Washington pentru un al doilea summit cu președintele american Donald Trump, a declarat secretarul de presa al lui Putin, Dmitri Peskov, citat de Tass. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, acum nu este clar cand liderii…

- Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro), a declarat viitorul presedinte de dreapta televiziunii braziliene Record. "Am avut discutii cu autoritati din alte tari, inclusiv despre Venezuela.…

- "Casa Alba a insarcinat Bogota cu uciderea lui Maduro", a declarat presedintele venezuelean intr-un comunicat difuzat la radio si televiziune. "De aceea ei imi spun dictator, pentru ca orice se poate face impotriva unei dictaturi'', a adaugat el. Nicolas Maduro nu a oferit nicio dovada…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a acuzat Administrația Statelor Unite ca intenționeaza sa il asasineze, in pofida faptului ca, in urma cu doua saptamani, președintele Donald Trump a declarat ca este dispus sa se intalneasca cu acesta, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Un…