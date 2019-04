Stiri pe aceeasi tema

- Românii sunt așteptați, pe 26 mai, sa raspunda, la referendumul declanșat de președintele Klaus Iohannis, la doua întrebari din domeniul justiției. Pentru a putea fi validat, trebuie sa participe cel puțin 30% din numarul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente. Referendumul…

- Președintele a trimis intrebarile catra electorat. Acum știm ca romanii cu drept de vot (5,7 milioane minimum pentru validare) trebuie sa spuna daca sunt de acord ca aministia și grațierea sa nu se aplice faptelor de corupție, iar Ordonațele de Urgența sa nu vizeze Justiția. Politologul Cristian Parvulescu…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte PLUS, subliniaza ca lupta anticoruptie nu trebuie oprita si ii indeamna pe romani sa mearga la referendumul convocat de seful statului pe 26 mai. "Lupta anticoruptie nu trebuie oprita. Acest Parlament trebuie sa primeasca un mesaj clar din partea…

- ”PNL crede ca romanii adevarați sunt saraci, proști și nu merita mai mult respect. Este revoltator sa vedem, din nou, ca membrii PNL ii desconsidera pe romanii obișnuiți. Aseara, la Antena 3, Violeta Vijulie a lansat un atac jignitor la adresa romanilor patrioți care muncesc din greu și care…

- Presedintele NL Ludovic Orban cheama romanii sa vina alaturi de PNL si de presedintele Iohannis in sustinerea referendumului din 26 mai si afirma ca Romania se afla in fata unui pericol iminent in conditiile in care "aceasta guvernare actioneaza prin ordonante de urgenta in folosul unor infractori".

- Alegeri 2019. Ultimul sondaj realizat de Curs prezinta o serie de surprize in intenția de vot a romanilor cu privire la anul electoral 2019, atat la alegerile europarlamentare, de la sfarșit de mai, cat și alegerile prezidențiale din noiembrie sau decembrie. Surprinzator sau nu, partidele noi, cum ar…

- Pe 16 ianuarie, Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra acestei legi. "Prin continutul normativ, unele dispozitii sunt contrare prevederilor constitutionale si jurisprudentei instantei de contencios constitutional", arata seful statului in sesizare.El sustine ca…

- Victor Negrescu: „Am lansat astazi petiția: Romanii, cetațeni europeni cu drepturi depline! Pentru crearea unei cetațenii europene” Astazi, 2 februarie, organizația PES activists Romania a lansat petiția „Romanii, cetațeni europeni cu drepturi depline! Pentru crearea unei cetațenii europene.” Cetațenia…