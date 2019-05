Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal a obtinut, la alegerile europarlamentare de duminica, 26,33 din voturile alegatorilor, Partidul Social Democrat 23,16 , iar Alianta 2020 USR PLUS 21,34 , potrivit datelor partiale furnizate, marti, de Biroul Electoral Central, potrivit Agerpres.Pe locurile urmatoare se situeaza:…

- Partidul Social Democrat a obținut, duminica, cel mai bun scor la nivelul județului Buzau, insa s-a situat pe locul al doilea in municipiul reședința de județ, fiind devansat de Alianța 2020 (USR-PLUS) cu un procent. La nivelul județului, rezultatele sunt urmatoarele: Partidul Social Democrat – 33,46%;…

- Numaratoare paralela a Aliantei USR PLUS.Alianta USR PLUS este pe primul loc la nivelul judetului Constanta, urmata de PNL, dupa numararea voturilor. Pe locul 3 se afla Partidul Social Democrat.La alegerile europarlamentare, in municipiul Constanta prezenta a fost de 56,33 , in Mamaia 233,17 , Medgidia…

- Partidul Social Democrat a obținut, duminica, la alegerile europarlamentare, cel mai bun scor la nivelul județului Buzau, insa s-a situat pe locul al doilea in municipiul reședințae de județ, fiind devansat de Alianța 2020 (USR-PLUS) cu un procent. La nivelul județului, rezultatele sunt urmatoarele:…

- Rezultatele exit-pollurilor i-au gasit pe reprezentanții Alianței 2020 (USR-PLUS) la sediul Uniunii Salvați Romania angrenați in umaratoarea paralela. Liderul USR Buzau, Irinel Cirstea, a declarat ca spera ca, dupa anunțarea rezultatelor din Diaspora, Alianța 2020 va fi caștigatoarea alegerilor: „In…

- La alegerile europarlamentare, prezența in Gorj, la inchiderea urnelor, a fost de 48,70%, iar la referendum de 36,84%. Potrivit rezultatelor de la orele 00,40, PSD conducea detașat, cu 30.663 de voturi, urmat de PNL cu 21.018 de voturi, podiumul fiind completat de ALDE cu 11.020 de voturi. Alianța USR…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu spune, referitor la primele rezultate ale alegerilor europarlamentare, ca se aștepta la un procent mai mare al voturilor, insa exit-poll-ul este doar estimativ. El a adaugat ca deși prezența record la vot le-a dat puțin peste cap ponderea in alegeri, conteaza in…

- Consilierul municipal in Sectorul 1 al Capitalei Clotilde Armand, candidat al Uniunii Salvați Romania pentru Parlamentul European, vine miercuri, 20 martie, orele 16,00, la Buzau, in Piața Daciei, pentru a sta de vorba cu buzoienii, in turneul pe care-l face in toata țara pentru strangerea de semnaturi…