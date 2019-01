Cum văd PRIMARII din zonele miniere PROTESTELE din CEO

Primarii municipiului Motru si comunelor Catunele și Draguțești sunt solidari cu minerii care proteaza pentru cresteri salariale, vouchere de vacanta si conditii mai bune de munca in cariere. Gigel Jianu spune ca solicitarile angajaților din producție sunt indreptațite. Primarul municipiului Motru este de acord ca oamenii cer lucruri normale, atat de normale, incat ar trebui sa fie obligatorii. Jianu este de parere ca nu trebuia sa ajunga la oprirea lucrului in cariere. E convins insa ca minerii nu au mai suportat sa munceasca in condiții grele și periculoase și sa fie platiți… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de mineri, angajati ai mai multor cariere din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), se afla in cea de-a treia zi de greva in salile de apel din cadrul unitatilor, ei refuzand sa intre in ture si cerand majorarea salariilor si acordarea de vouchere de vacanta. Potrivit reprezentantilor…

- Protestele au inceput la Complexul Energetic Oltenia, dupa ce administrația a anunțat ca nu are fonduri pentru majorari salariale. Minerii de la Jilț Nord, care au intrat vineri seara in schimbul al III-a, au refuzat sa munceasca. Sâ...

- Primarul municipiului Gigel Jianu a spus in nenumarate randuri ca instalațiile festive din oraș sunt vechi și trebuie inlocuite, motiv pentru care a ivestit, in aceasta luna, 60.000 de lei pentru a achiziționa altele noi. Investiția a fost una de proasta calitate, dovada ca instalațiile au…

- Uzina de Alimentare cu Agent Termic a solicitat aprobarea edililor orasului pentru o majorare a pretului gigacaloriei, de la 178 de lei, cat este acum, la 224 de lei. Primarul din Motru, Gigel Jianu, a spus la Radio Infinit ca vrea sa anal...

- Un șef de sector din Cariera Roșiuța va trebui sa dea explicații la ITM Gorj dupa ce a venit cu drona la serviciu pentru a-i supraveghea pe mineri. Liderul sindical Nicu Bunoaica a anuntat ca va depune plangere la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj, pentru ca nu exista o decizie administrativa prin…

- Marius Stoian, șeful Sectorului 1 Știuncani de la Cariera Roșiuța, a venit la serviciu sambata dimineața, la schimbul unu, insoțit de o drona. Angajații l-au intrebat pe inginer ce face cu drona respectiva și daca ii aparține. Stoian le-ar fi spus subalternilor ca aparatul l-ar fi imprumutat…

- Printr-o decizie semnata, la o zi de la declanșarea grevei japoneze la Cariera Lupoaia, de catre Mihai Dafinoiu, directorul EMC Motru și de catre șefa Biroului de Rursurse Umane a EMC, Petrescu Mihaela, s-a instaurat cenzura in subunitațile CE Oltenia din Motru. Mai exact, angajații…

- Santier in Motru! Mai multe strazi si alei au intrat in reabilitare. Lucrarile au demarat de miercuri. 300 de mii de lei a alocat municipalitatea pentru aceste modernizari. Primarul din Motru, Gigel Jianu, a facut un apel la oameni sa nu...