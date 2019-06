Cum vad liderii companiilor din Romania fenomenul de slowbalization si cum schimba acesta viitorul in business

Pe 22 mai 2019, CEO Conference - Shaping the Future - avand ca tema "Slowbalization - How to redesign the organization of the future", a reunit peste 170 de lideri ai celor mai mari companii din Romania, in Bucuresti, la Stejarii Country Club, intr-un eveniment marca Doingbusiness.ro.



In cadrul acestuia, lideri autentici, reprezentanti ai unor brand-uri puternice, executivi din companii care lucreaza in principale domenii ale economiei din Romania - de la finante, banci, asigurari, industria automobilelor, energie, IT, pharma si pana la sectorul de constructii sau medicina dentara, si-au…