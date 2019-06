Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular European il sustine "in unanimitate" pe Manfred Weber pentru sefia Comisiei Europene, a declarat miercuri in Spania presedintele in exercitiu al CE, Jean-Claude Juncker, care a atras atentia ca "nu exista niciun plan B, nu exista nici macar un plan A, exista o decizie" potrivit Agerpres.…

- Weber a obtinut toate cele 156 de voturi declarate valide, a precizat purtatorul de cuvant pentru agentia de presa germana, adaugand ca patru voturi au fost invalidate. PPE l-a desemnat pe Manfred Weber drept candidatul sau 'cap de lista' la succesiunea lui Jean-Claude Juncker la presedintia viitoarei…

- Laszlo Attila a vorbit, in cadrul interviului, despre faptul ca Manfred Weber nu se bucura de sustinerea totala a PPE, existand formatiuni din interiorul PPE care nu sprijina candidatura sa pentru presedintia Comisiei Europene. "In aceasta clipa, suntem membri PPE, PPE-ul il sustine pe Manfred…

- Divergentele dintre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel slabesc sansele lui Manfred Weber, candidatul sustinut de aceasta la presedintia Comisiei Europene, si ar putea...

- In contextul exercitarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, ieri a avut loc, la Sibiu, Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. Evenimentul s-a desfașura in cladirea Primariei Municipiului Sibiu. Summit-ul informal a fost gazduit de Klaus Werner…

- Președintele Romaniei se se afla in inspecție in Sibiu. „Orașul arata foarte bine. Rezultatul se vede. Voi vizita toate locațiile unde se desfașoara evenimente ale summitului”, a spus președintele Klaus Iohannis, marți, 7 mai. Potrivit agendei sefului statului, miercuri de la ora 16.00, Klaus…

- Partidul Popular European a suspendat, cu o cvasiunanimitate, pentru o durata nedeterminata, partidul primului-ministru ungar. Revenirea sa in grație va depinde de respectarea valorilor europene. Așa cum era de așteptat, Viktor Orban nu a fost deloc menajat miercuri, in intervențiile delegaților la…