Cum vad antreprenorii din constructii evolutia pietei in 2018? In ciuda tuturor problemelor cu care se confrunta sectorul constructiilor, peste jumatate din antreprenorii din domeniu sunt destul de increzatori ca lucrurile vor arata bine in 2018, potrivit unei analize realizate de IBC Focus. Care au fost antreprenorii din constructii care au generat cele mai mari cifre de afaceri in 2017? In ce judete au fost, anul trecut, cele mai multe santiere in lucru? Sunt constructiile un domeniu al barbatilor sau este mai mult loc si pentru femei in conducerea companiilor de profil? Aflati raspunsurile la aceste intrebari si alte informatii din articolul de mai… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Infrangerea din primul tur de la US Open 2017, in fata Mariei Sarapova, a determinat-o pe Simona Halep sa ia masuri drastice in privinta serviciului. Constanteanca a revenit in tara si a inceput sa lucreze intens alaturi de Andrei Pavel, iar efectele se vad din ce in ce mai clar. Evolutia de la…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand cu anul 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața, atrage atenția Adrian Vascu, fost președinte al ANEVAR.Fostul…

- Tarom a platit despagubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularitatilor de zbor, in perioada 2012-2016, potrivit unui raport al Curtii de Conturi. Compania aeriana nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal,…

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. "Din punctul…

- Potrivit purtatorului de cuvant al companiei Aseman, la bordul avionului se aflau 60 de pasageri, inclusiv un copil, si sase membri ai echipajului de zbor. Avionul de tipul ATR-72 s-a prabusit la cateva zeci de minute dupa decolare, in regiunea Samirom, situata la aproximativ 600 de kilometri de Teheran.

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand cu anul 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața, atrage atenția Adrian Vascu, fost președinte al ANEVAR.

- De Ziua Indragostiților, dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel…

- Piata ciocolatei ar putea depasi valoarea record de 5 miliarde lei (1,07 miliarde euro) in acest an, pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, arata un raport al KeysFin. ”Afacerile din piata de ciocolata au atins in 2016 nivelul de 4,5 miliarde de lei, iar datele preliminarii…

- De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel…

- Transart, producator de softwarepentru afaceri din Romania, a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de peste 3.2 milioane euro, 76 clienți noi și peste 1300 clienți activi. Transart continua sa fie lider in Romania pe SFA (Sales Force Automation) și Retail Execution – cu aplicația mobila HERMES,…

- Cazul baietelului din Bihor pentru care nu s-a gasit un loc intr-un centru de ingrijiri paliative ne arata inca o data deficiențele din sistemul sanitar romanesc. Centrele care ar putea aduce un sfarșit decent unui bolnav in faza terminala sunt prea putine.

- Banca Naționala a Romania (BNR) a mai dat și astazi un semnal in piața ca bancile pot scumpi creditele, dupa ce in ultima ședința a Consiliului de Administrație de decis majorarea tuturor dobanzilor. Astfel ca, BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25 la suta pe…

- Stiinta Explorari a acumulat inca trei puncte in clasamentul Diviziei A1, dupa victoria cu 3-0 obtinuta in fata concitadinei CSS 2 CNE UKRO. Duelul dintre cele doua echipe a fost unul dezechilibrat, CSS 2 prezentandu-se cu o echipa alcatuita, aproape in exclusivitate, din juniori si fara niciun antrenor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANCOM), institutia care face regulile pe pietele de servicii de comunicatii si servicii postale, a acumulat in ultimii ani in conturile de la banci o suma de 200 de milioane de euro, pe care institutia are in plan sa ii investeasca in proiecte care…

- Cererea pentru autoturisme ecologice (electrice si hibride) pe piata auto romaneasca a urcat anul trecut la peste 2% din totalul comenzilor, fiind de doua ori mai mare comparativ cu anul anterior. 0 0 0 0 0 0

- Actionarul majoritar al Elvila, Viorel Catarama, a anuntat, joi, ca ar putea decide in viitor, in functie de conditiile pietei, emiterea de actiuni suplimentare sau de obligatiuni. "Am decis ca Elvila sa intre pe piata AeRO a BVB pentru o listare tehnica pentru a asigura o transparenta…

- Firmele si alti operatori economici care vor sa faca afaceri cu produse bio trebuie sa se inregistreze in sistemul de agricultura ecologica la Directiile Agricole Judetene (DAJ) - se arata in Ghidul privind comercializarea produselor agroalimentare ecologice, realizat de un consilier dintr-o primarie…

- Ford va prezenta la Salonul Auto de la Geneva din martie facelift-urile pentru Edge și Ka+, in timp ce lansarea noii generații Focus va avea loc in aprilie. In plus, Ford Ecosport ar putea primi o versiune cu tracțiune integrala.

- Demnitarii aflati in competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei altor institutii, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale. Potrivit surselor citate, atributiile SPP in domeniul…

- Fericire mare, pentru angajații din Timiș. Datele Direcției Regionale de Statistica Timiș arata ca salariul mediu net pentru luna noiembrie a sarit brusc cu nu mai puțin de 254 de lei, de la 2.495 de lei in octombrie la 2.749 de lei in noiembrie. Evoluția spectaculoasa s-a datorat mai ales…

- Evolutia gripei sezoniere cu virus B in judetul Suceava a fost confirmata de analizele de laborator. Prezenta virusului de tip B a fost confirmata la o persoana in varsta de 74 de ani, diagnosticata clinic cu gripa, cu o evolutie grava a bolii.Directorul adjunct al Directiei de Sanatate Publica ...

- Juniori REUSITA… Grupa 2009, de la Atletic Club Barlad, a ocupat locul trei la editia din acest an a Cupei “Prosport” Focsani. Micii fotbalisti barladeni, pregatiti de Victor Cozma, au castigat finala mica a competitiei, 2-0 cu Soimii Dunareni Galati. Rezultat foarte bun pentru pustii nascuti in anul…

- Atunci cand locuiti la bloc, exista o probabilitate considerabila sa il inundati pe vecinul de dedesubt, sau mai rau, sa fiti inundati de cei care locuiesc deasupra dvs. Aflati din materialul de mai jos ce puteti face daca ati ajuns in cea de-a doua situatie! Read More...

- Tenismenul moldovean Radu Albot și-a incheiat evoluția la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open. Jucatorul nostru a fost invins in runda inaugurala de maghiarului Marton Fucsovics, numarul 80 mondial.

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat și chiar cu unele semne de ingrijorare evoluția economica reala a economiei in acest an. Inflația, deprecierea leului și incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta ediție a barometrului…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016. Mai exact, romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet.

- Muhammet Halit are 12 anti și este din Siria. Baiatul a fugit în Turcia, pentru ca țara sa este macinata de razboi. Copilul își câștiga existența stergând pantofii oamenilor, având un scaunel pe care îl folosește pentru acest lucru. Într-o zi,…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a depasit, luni dimineata, 8.000 de puncte, fiind la cel mai inalt nivel din ultimele doua luni si jumatate. Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat la 8.001 de puncte (0,2%), la 30 de minute de la debutul…

- Anul 2017 a fost cel in care a avut loc premiera noii generații a sedanului sport BMW M. Pentru prima data in istoria sa, modelul este oferit exclusiv cu un sistem de tracțiune integrala. Cu toate acestea, șoferul are posibilitatea de a porni un regim special care face mașina cu tracțiune spate.

- Conducerea clubului Speranta Nisporeni a ramas multumita de evolutia echipei in ultima stagiune a Diviziei Nationale de fotbal. Formatia s-a clasat pe locul sase si a repetat performanta stabilita in sezonul 1996/1997. "Am batut Sheriff-ul in ultimul meci la ei acasa.

- Aurelian Mihai, fostul deputat PPDD, a fost implicat intr-un accident rutier, in timp ce se indrepta spre Bucovina, unde a facut Revelionul. Acesta are leziuni ușoare, in ciuda faptului ca s-a rostogolit cu mașina de patru ori. Accidentul a avut loc intre Buzau și Ramnicu Sarat. "Trecuseram…

- Ministrul Apararii a facut o vizita de lucru la soldații romani aflați la baza militara din Kandahar. Mihai Fifor le-a vorbit soldaților despre planurile MApN pentru anul urmator. Intr-o postare pe pagina sa personala de socializare, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a postat fotografii de la baza militara…

- Ajunsa acum aproape de final, emisiunea ”X Factor” este rezultatul unei munci care incepe inca din luna ianuarie, iar ultima ediție are loc, de obicei, in perioada Craciunului. In acest an, ”X Factor” iși va desemna marele caștigator astazi, de la ora 20:00, la Antena 1.

- Aceasta este prima parte a unei analize menite sa prezinte evoluțiile fondurilor de premii ale acestui an comparativ cu anul trecut, precum sa și faca o serie de previziuni – in limitele posibilitaților – cu privire la evoluția lor in 2018. Prima parte parte este dedicata analizarii și…

- Antreprenorii din Romania vor putea obtine fonduri europene nerambursabile de maximum 100.000 de euro pentru crearea de intreprinderi sociale, intr-o noua linie de finantare pentru dezvoltarea antreprenoriatului in acest sector. Este vorba de schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru infiintarea de…

- Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, fiecare dintre ei se gandeste la ce a lasat in Bucuresti.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, referitor la criticile magistratilor la modificarile Legilor Justitiei, ca fiecare are dreptul sa isi exprime opinia. „Eu cred ca suntem intr-o societate libera, in care fiecare are un drept fundamental, acela de a-si exprima parerea…

- In funcție de varsta pe care o ai, filmele cu Predator s-ar putea sa-ți fi marcat copilaria. Batranul extraterestru va ajunge acum in Ghost Recon Wildlands. Evoluția celor mai multe jocuri moderne este ghidata de DLC-uri. Actualizarile de misiuni contra cost reprezinta un mijloc foarte profitabil pentru…

- Trei oferte publice initiale (IPO) de varf au avut anul acesta un impact semnificativ asupra pietei bursiere din Romania - Bursa de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-o analiza publicata pe site-ul emerging-europe.com. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13…

- In octombrie 2010, fotoreporterii acreditați la summitul Ligii Arabe-Uniunii Africane au surprins un instantaneu care, șapte ani mai tarziu, arata cat de mult, dar și cat de puțin a schimbat Primavara Araba țarile din zona. Aflați in primul rand, surazatori și relaxați, liderii de atunci ai Libiei,…

- Neurochirurgul Mircea Gramada, purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iași, a declarat, luni, ca polițistul ranit in urma cu o saptamana in timpul unei misiuni la Radauți a fost detubat, evoluția starii sale fiind favorabila. „Pacientul este conștient, și-a revenit in mare parte, evoluția…

- În ceea ce priveste centrele din România din sectorul informatic, Cluj-Napoca a ajuns la o amplitudine care îi permite sa se considere principalul pol de business IT, dupa Bucuresti. Studiul National al Pietei de IT cuprinde o analiza la nivel national si una comparativa pe companiile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat vineri ca urmarește zilnic prețurile produselor alimentare, pentru ca acestea "o luasera de înțepau și tavanul", apreciind ca în prezent piața s-a stabilizat, iar "prețurile s-au

- Aflați deja sub linia retrogradarii, etapa secunda a returului aduce o misiune aproape imposibila pentru fotbaliștii de la Pandurii, in deplasarea cu Chindia Targoviște. Dincolo de problema cu punctele, dar și cea cu falimentul, pentru antrenorul Adrian Bogoi cele mai dureri de cap vin din…

- Stiinta Explorari incheie turul campionatului cu un meci pe teren propriu, pe care il va disputa in compania Universitatii Cluj-Napoca. Intalnirea este programata sambata, de la ora 18, si va fi arbitrata de iesenii Ioan Birsan si Cornel Gorban. Observator FRV va fi Vasile Dusa (Zalau). Cele doua formatii…

- Donut Media iarași ne povestește cate ceva din istoria automobilelor legendare. In proaspatul lor filmuleț ne este prezentata timp de un minut evoluția modelului Toyota Supra, incepand cu prima sa generație.

- In 1961, Janice Rude era studenta și lucra cu jumatate de norma la cantina facultații. Intr-o zi, in timp ce servea studenții, a observat un baiat care i s-a parut foarte frumos. Cand li s-au intalnit privirile, Janice s-a indragostit pe loc. Pe baiat il chema Prentiss Willson și din acea zi a inceput…

- Modificarile aduse Codului Fiscal ar putea sa determine scaderi semnificative in ceea ce priveste infiinatarea de noi firme, explica un specialist in domeniu. Profilul antreprenorului roman si care sunt marile temeri ale celor care vor sa intre acum in afaceri.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut marti pana la nivelul de 2,20%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Acest nivel a mai fost atins în…