Cum va funcționa talciocul buzoian, din această săptămână Din weekend, va fi, din nou, talcioc la Buzau. Mai mult, cei care vor sa-si expuna marfa in Dragaica vor avea la dispozitie ambele zile ale weekendului. Comerciantii isi vor putea expune marfa atat sambata, cat si duminica. Masura gandita de reprezentantii societatii ”Piete, targuri si oboare” nu este una permanenta, organizatorii asteptand reactia mai ales a clientilor. Masura aplicata de Administratia Pietelor este temporara si, spun organizatorii, vine mai ales in sprijinul celor care vor sa-si vanda marfa la talcioc. Acelasi program a fost instituit si in weekendurile care au precedat Toamna… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

