Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo. Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Meteorologii susțin ca incepand de duminica, temperatura va scadea in toata țara. Luni, in nord-vest și centru se vor inregistra maxime ...

- Vremea se raceste accentuat, de saptamana viitoare, in aproape toata tara. Temperaturile vor fi chiar si cu 10 grade mai scazute decat ar fi normal in aceasta perioada, iar precipitatiile vor fi abundente in unele zone. Schimbarea este efectul unui val de aer polar care cuprinde Europa si va ajunge…

- Vremea pe zile aduce noutați in ce privește evoluția termica a temperaturilor, in contextul in care Romania urmeaza sa fie traversata de un front rece compact, care va aduce prima racire serioasa din ultimele 3 luni.

- Încalzirea globala devine o problema din ce în ce mai stringenta pentru omenire, iar marturie stau evenimentele climatice recente, de la alternarile extreme între cald si frig pâna la valurile de caldura care au cuprins planeta

- Ploile torențiale și valurile de canicula care au pus stapanire pe mai multe zone ale lumii sunt dovada faptului ca incalzirea globala devine o problema serioasa, ce n-ar trebui sa fie trecuta cu vederea. Iar estimarile climatologilor nu sunt deloc bune.

- Incalzirea globala devine o problema din ce in ce mai stringenta pentru omenire, iar marturie stau evenimentele climatice recente, de la alternarile extreme intre cald si frig pana la valurile de caldura care au cuprins planeta de la nord la sud, de la est la vest.

- Unul dintre cei mai cunoscuți DJ din lume, Markus Schulz, a lansat prima lui piesa in Romania. “Upon My Shoulders” feat. Sebu (Capital Cities) este compusa și produsa de Markus Schulz, in colaborare cu Ilan Kidron și Sebu/Capital Cities.

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Cum se schimba vremea in Romania, puteți citi in cele de mai jos."PROGNOZA METEO BANAT In prima saptamana de prognoza vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a regiunii, astfel ca temperaturile maxime vor depași…