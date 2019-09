Cum va fi vremea in Banat. ANM a anuntat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru perioada 9-22 septembrie. Conform estimarilor, in prima saptamana, vremea va fi calda, astfel incat, cu mici variatii, media maximelor se va mentine in jurul valorii de 28 de grade pana in data de 14 septembrie. In 15 si 16 septembrie va fi o racire, astfel ca media maximelor va scadea, apoi va creste usor si treptat pana la sfarsitul celei de a doua saptamani, cand se va ajunge la o medie de 24...25 de grade. Media minimelor termice va scadea in prima zi de la 17 grade pana in jurul a 14 grade, valoare ce se va mentine pana pe 14 septembrie.… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

