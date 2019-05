Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial Cod galben in Romania, dupa ce vremea s-a schimbat radical in cursul zilei de sambata. In mai multe zone ale țarii, oamenii se așteapta la ce este mai rau! Nu este exclus sa fie nevoie de intervenția salvatorilor.

- Meteorologii anunța noi schimbari ale vremii. Luna mai pare a fi una a extremelor, temperaturile osciland in mod dramatic. Mai mult, specialiștii ne ofera detalii despre noi apariții ale unor fenomene extreme, nemaiintalnite pana acum.

- Ecaterina Andronescu, Ministru Educatiei, a anuntat duminica seara ca vremea rea ar putea inchide scolile din mai multe zone din tara. Meteorologii au anuntat pentru zilele urmatoare vreme severa si fenomene periculoase.

Meteorologii au transmis o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, de sambata dupa-amiaza, pana duminica la ora 18.00. In 25 de judete va fi cod galben, urmand a se inregistra cantitati de precipitatii ce pot ajunge la 40 de litri pe metru patrat, conform Mediafax.

- Vremea se va strica in noaptea de Inviere. Sunt anunțate ploi. Daca azi vorbim despre o vreme predominant frumoasa și neobișnuit de calda, lucrurile se mai schimba incepand din a doua parte a zilei...

- De miercuri, 24 aprilie, vremea se va incalzi, iar valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice datei in regiunile intracarpatice si apropiate de mediile multianuale in rest. In Capitala, temperaturile vor ajunge la 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in prima parte a…

- Vremea se va incalzi in weekend in toata țara, cu maxime de 21 de grade Celsius anunțate pentru ziua de duminica, a precizat meteorologul de serviciu din cadrul ANM. Sunt așteptate, insa, temperaturi de zero grade in estul Transilvaniei.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in…

- Vremea in București – joi, 28 martie. Se anunța o zi cu vreme in general frumoasa, in Capitala. Meteorologii vin cu vești bune și intrevad un cer senin, amestecat cu temperaturi tipice perioadei.