Cum va fi vremea de 2 mai la munte și la mare. Temperaturi în creștere, dar cu precipitații Vremea va fi usor instabila, in data de 2 mai, dar valorile termice vor fi in crestere usoara, apropiate de mediile multianuale in majoritatea regiunilor, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea in București, pe 2 mai Vremea se va incalzi in Capitala, dar cerul va fi variabil, cu unele innorari și conditii pentru ploi de scurta durata si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul a 22 de grade Celsius, iar cea minima va fi de 9-10 grade Celsius, mai scazute la periferie. Vremea in țara, pe 2 mai In țara, vremea va fi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

