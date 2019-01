Cum va fi vremea 18 ianuarie în țară Vremea se menține frumoasa astazi, cu temperaturi maxime pozitive in majoritatea regiunilor. Local și temporar vor aparea și fenomene de ceața densa, viscol, lapovița și ploi. Vremea 18 ianuarie aduce vreme variata și maxime de pana la 11 grade Celsius. Minimele vor cobori pana la valori de -6/0 grade. De maine, temperaturile vor fi din nou in scadere treptata la nivelul intregii țari, conform ANM . Cum va fi vremea 18 ianuarie in țara In Maramureș, maximele vor atinge 2 – 5 grade Celsius și sunt semnalate condiții de ninsoare slaba. Minimele vor scadea pana la valori de -5/-2 grade. De sambata,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

