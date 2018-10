Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie îsi va marca plecarea din Uniunea Europeana, anul viitor, printr-o moneda speciala. Ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond urmeaza sa anunte luni, când prezinta proiectul de buget, lansarea acestei monede speciale, în valoare de 50 de peni. …

- Marea Britanie isi va marca plecarea din Uniunea Europeana, anul viitor, printr-o moneda speciala, dezvaluie tabloidul The Sun, scrie The Associated Press, informeaza News.ro.Ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond urmeaza sa anunte luni, cand prezinta proiectul de buget, lansarea…

- Discutiile sefilor de stat si de guvern s-au concentrat pe procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, problematica migratiei, securitatea interna UE si aspecte legate de relatiile externe ale Uniunii, se arata intr-un comunicat al Administratiei prezidentiale.In procesul…

- BDI, cel mai mare grup industrial din Germania si seful turismului din Spania au fost socati de rezultatele unui nou studiu privind impactul economic al plecarii haotice a Marii Britanii din UE, anunța The Sun, citat de Rador.

- Uniunea Europeana are prioritați mai urgente decat relațiile post-Brexit ale Marii Britanii cu Blocul comunitar și ar trebui sa se concentreze pe viitorul propriu, din care Marea Britanie nu va mai face parte, a declarat ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, citat de Reuters, potrivit Mediafax.Liderii…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana anul viitor fara un acord „nu va fi un capat de lume”, dupa ce ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat saptamana trecuta ca acest lucru ar dauna grav economiei, relateaza Sky News.

- Votul in favoarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana poate fi "teoretic" anulat, desi foarte probabil va fi aplicat, nu neaparat printr-un acord care sa contina termeni clari, afirma Pierre Moscovici, comisarul UE pentru Afaceri Economice si Financiare.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat marti ca Uniunea Europeana trebuie sa isi schimbe tacticile in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit, pentru a evita iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, relateaza The Guardian.