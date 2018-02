Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, pe langa mesajele scrise la vedere cum ar fi „Don’t panic“ si „Made on Earth by humans“, pe platforma superioara de sustinere a masinii exista o placa pe care sunt trecute numele celor 6.000 angajati SpaceX. Aici se afla și un nume cu origini romanești, scrie Adevarul.ro. Este vorba…

- Liceenii care iși doresc pentru viitor o cariera in comunicare sunt invitați sa participe la conferinta „Automatizarea si inteligenta artificiala: sfarsitul muncii pentru umanoizi?”, sustinuta de lector univ. dr. Camelia Crisan din Bucuresti. In plus, cei prezenți vor afla lucruri interesante…

- Sony a anunțat un profit net de 3,2 miliarde de dolari in ultimul trimestru din 2017, cel mai mare din istoria companiei. Kaz Hirai, directorul general al grupului japonez, a anunțat insa ca se retrage de la conducerea acestuia, urmand sa fie inlocuit cu Kenichiro Yoshida, directorul financiar, scrie…

- Serviciul Flights de la Google a creat doua servicii foarte utile pentru utilizatori. Astfel, utilizatorii vor fi avertizati din timp despre intarzierile avioanelor si vor primi mai multe informatii despre zborurile ieftine. 0 0 0 0 0 0

- Roboții vor lua locurile de munca ale personalului necalificat din Romania atunci cand salariile vor ajunge la 1.000 de euro pe luna, a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, Iulian Stanciu, directorul general al eMag, cel mai mare retailer online din Romania, și proprietarul lanțului de magazine…

- Google lanseaza o noua facilitate a serviciului Flights, care ar urma sa-si poata avertiza utilizatorii cu privire la intarzierile avioanelor. Folosind algoritmi de invatare mecanica si prin consultarea istoricului zborurilor, Google Flights va putea intui intarzierile avioanelor, chiar inaintea companiilor…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Valladolid, Spania, a dezvoltat o aplicatie de inteligenta artificiala (AI) capabila sa prezica riscurile de coruptie, scrie site-ul cnewsmatin.fr. Aplicatia poate anticipa daca in anumite provincii spaniole pot aparea cazuri de coruptie.…

- Romania este unul dintre statele membre UE in care procentul discursurilor ilegale de incitare la ura eliminate din mediul online de companiile IT depaseste media europeana (76,2% vs. 70%), potrivit celei mai recente evaluari a Codului de conduita pe aceasta tema, publicata de Comisia Europeana. Statistica…

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a învata…

- Piesa de mai jos nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar acum se bucura si de un cover de mega succes. Clipul cu varianta feminina a strans deja peste 130 de milioane de vizualizari pe YouTube.

- De cate ori are ocazia, Delia și soțul ei pleaca in vacanța. Asia este atracția favorita a artistei. De aceasta data, cantareața a fost nevoita sa-și intrerupa concediul pentru ca Razvan avea unele afaceri de rezolvat.

- Inovatia este extrem de utila in salile de judecata, putand inlocui detectorul de minciuni traditional si alte metode de investigatie mai costisitoare. De asemenea, inteligenta artificiala poate fi mai exacta in verdict, ceea ce ar salva...

- Echipajul medical responsabil de dispeceratul de urgenta au o treaba dificila de facut- trebuie sa ii linisteasca pe apelanti in timp ce se ocupa de adresarea intrebarilor esentiale, care ar putea salva viata pacientului. Aceasta munca grea va primi ajutoare din partea inteligentei artificiale, scrie …

- Dacia, cel mai important brand romanesc din industria auto, avand o istorie bogata in spate, i-a fascinat și pe mulți internauți. Chiar daca Dacia s-a reinventat prin Logan sau Duster, exista multi pasionati care si-ar dori ca uzina de la Mioveni sa mearga cu designul la nivelul urmator. Drept urmare,…

- Ai experiența de lucru ca fotograf și dorești sa incerci și altceva? Sau ești doar un pasionat de fotografie și ți-ar placea sa-ți transformi hobby-ul intr-un job? O varianta foarte buna ar fi sa te angajezi ca fotograf turistic, intr-o companie care ofera servicii fotografice destinate turiștilor din…

- Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase spune ca regreta ca a numit criptomoneda bitcoin „o frauda”, potrivit Financial Times. Directorul executiv al JPMorgan Chase a ameliorat comentariile pe care le-a facut in cadrul unei conferinte din luna septembrie, spunand in cadrul unui unui interviu…

- Dezvoltarea inteligenței artificiale a dominat știrile din tehnologie în 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara intervenție umana, la Rusia și China declarând cercetarile în domeniu o prioritate, pâna la Elon Musk și Mark Zuckerberg discutând pericolele și…

- Howard Schultz provine dintr-o familie modesta din Brooklyn, asistata social de catre stat prin oferirea unui adapost, acesta fiind unul din motivele pentru care a adus intotdeauna o nuanta de justitie social[ in felul in care a condus Starbucks. Pentru Schultz, revolutionarea cafelei ar putea fi…

- David Maruța, baiatul cuplului Andra – Catalin Maruta, a intrat in randul copiilor de vedeta care și-au facut vlog. Anunțul a fost facut chiar de prezentatorul tv pe Facebook. „Doamnelor si domnilor, va prezint cel mai nou vlogger! Azi am gasit aceasta inregistrare pe care a facut-o David fara sa stiu.…

- Conform Asociatiei Canadiene pentru Prevenirea Sinuciderilor, aproximativ 11 oameni isi pun capat zilelor, zilnic, in Canada. In plus, aproximativ 210 persoane recurg zilnic, fara succes, la aceasta metoda tragica.

- Unele dintre cele mai raspandite sisteme de securitate de pe internet care are menirea de a preveni non-oamenii sa acceseze site-urile a fost infrant de un nou tip de inteligenta artificiala, transmite Descopera . CAPTCHA sunt acele teste online frustrante care te pun sa transcrii litere si cifre…

- Google Photos ofera de ceva timp indexarea automata a pozelor pe baza obiectelor identificate in imagini, insa nimeni nu avea pretentia ca sistemul AI dezvoltat de Google sa se transforme peste noapte intr-un critic de arta.

- Facebook vrea sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a ajuta la identificarea utilizatorilor care au ganduri de sinucidere si pentru a-i pune in contact rapid cu autoritatile locale si cu membri familiei lor, scrie Mirror. Compania va urmari postarile si videoclipurile live de pe paginile…

- Omenirea se afla in cea de-a patra revolutie industriala caracterizata de dezvoltarile din robotica si masinile autonome. Insa unul dintre aspectele principale care caracterizeaza aceasta etapa este inteligenta artificiala (IA) care este...

- A surprins o lume intreaga atunci cand a zdrobit-o pe Hillary Clinton si a ajuns presedintele SUA. Apoi, a continuat sa uimeasca prin deciziile sale incredibile din postura de presedinte al Americii. Acum, in prag de Craciun, Donald Trump e din nou in prim plan.Citește și: Pe banii noștri!…

- Pe masura ce tehnologia avanseaza, aceasta este folosita mai ales in industria militara, pentru a conferi un avantaj tactic asupra inamicului. Mai ales atunci cand te numesti Statele Unite, faci tot ce iti sta in putinta pentru a fi cu un pas inaintea celorlalti.

- Un sondaj efectuat recent de KPMG la nivel global arata ca instituțiile financiare percep fintech ca fiind factorul principal de schimbare in sectoarele in care activeaza (57% din respondenți, comparativ cu modificarile legislative indicate de 51% și noile modele de afaceri indicate de 46% din respondenți).

- Incepand de saptamana aceasta, Facebook va incepe sa elimine postarile de tip spam și cele de tip "engagement bait”, care cer utilizatorilor sa faca acțiuni cum ar fi distribuirea, etichetarea de prieteni, aprecierea sau comentarea.

- O angajata a unui spital din Manhattan a folosit Bitcoin pentru a trimite zeci de mii de dolari catre ISIS. Femeia a fost arestata in timp ce incerca sa se alature gruparii jihadiste, scrie Daily Mail. O femeie din Long Island este acuzata de spalarea banilor și a altor criptomonede prin trimiterea…

- Inteligența artificiala care a fost antrenata sa scrie povești s-a folosit de ceea ce a invațat din carțile Harry Potter pentru a crea un nou capitol. Folosindu-se de ceea ce a invatat pe baza cartilor originale scrise de J.K. Rowling, inteligența artificiala creata de Botnik Studios a scris o noua…

- ING Bank a lansat robotul Katana un program de inteligenta artificiala care va ajuta traderii sa ia decizii mult mai rapid atunci cand stabilesc preturile de tranzactionare, scrie Financial Times. Banca ce a fost laudata pentru recentele achizitii fintech, inaugureaza programul Katana, care…

- Gigantul american Google va deschide un nou centru de cercetare si dezvoltare a inteligentei artificiale (AI) in China, desi tara a inchis serviciile motorului de cautare. Noua facilitate...

- In martie 2018, Nissan va scoate la teste taxiuri fara șofer. Mașinile vor fi conduse de roboți. In 2013, conducerea Nissan a facut declarații privind crearea mașinilor pentru servicii de taxi care vor fi conduse de un sistem cu inteligența artificiala, insa atunci acest lucru parea ireal. Din 2013…

- AlphaZero, o aplicatie derivata din Deep Mind, programul de inteligenta artificiala al celor de la Google, a avut nevoie doar de patru ore pentru a invata sah de la zero si a invinge cea mai puternica masinarie de sah din lume, conform chess.com.

- Angajatii inoata intr-o mare de date si instrumente digitale, folosind in medie 6,1 aplicatii mobile la lucru, potrivit unui sondaj realizat de CCS Insight, citat de blogul Google. Antreprenorii romani pot trage cel putin trei invataminte de la Google pentru a-si pregati afacerile pentru noul val al…

- Spotify a anuntat vineri lansarea primelor doua piese de pe un album muzical compus de mai multi artisti, inclusiv de cantaretul belgian Stromae, cu ajutorul tehnologiilor din domeniul inteligentei artificiale. Initiativa reprezinta o premiera mondiala, potrivit reprezentantilor acestei platforme…

- Facebook a anuntat ca foloseste inteligenta artificiala pentru a preveni sinuciderile. Algoritmii analizeaza continutul publicat de utilizatori pe reteaua de socializare pentru a gasi indicii, in clipuri video si mesaje. Astfel, in cazul in care depisteaza tendinte suicidale, programul raporteaza acest…

- Urmatoarea versiune de Photoshop va apela la inteligenta artificiala pentru realiza automat una dintre cele mai migaloase operatiuni la care un mare numar de designeri apeleaza frecvent. Este vorba de selectia subiectului sau a subiectilor dintr-o fotografie. Cu ajutorul inteligentei artificiale, cei…

- Faceți cunoștința cu Mason Wells, un tanar misionar mormon in varsta de 21 de ani, care a reușit sa fenteze moartea de trei ori pana acum: a supraviețuit atentatului terorist de la maratonul din Boston (2013), cat și celor de la Paris (noiembrie, 2015) și celui de la Bruxelles (martie, 2016). Pe 15…

- Cladirea de birouri clasa A United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul Openville va gazdui, din luna decembrie a acestui an, centrul de cercetare si dezvoltare software din Timisoara al companiei Intel, unul dintre cei mai mari producatori mondiali in domeniul tehnologiei.

- Un dezvoltator a lansat aplicatia controversata MakeApp, care presupune cum arata femeile fara machiaj. Aceasta foloseste inteligenta artificiala pentru a elimina produsele cosmetice de pe fetele femeilor din imagini sau clipuri video. Dezvoltata de Ashot Gabrelyanov, MakeApp permite incarcarea de imagini…