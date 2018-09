Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat prima zapada a anului in Romania, la altitudini inalte. Un val de aer polar pune stapanire pe Europa. De saptamana viitoare, temperaturile scad brusc in Romania, iar vremea se strica inclusiv in Bucuresti. Ciclonul polar Ali se indreapta spre noi, urmand sa ajunga in tara noastra…

- Prognoza meteo. Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Meteorologii susțin ca incepand de duminica, temperatura va scadea in toata țara. Luni, in nord-vest și centru se vor inregistra maxime ...

- Meteorologii au anuntat prima zapada a anului in Romania, la altitudini inalte. Un val de aer polar pune stapanire pe Europa. De saptamana viitoare, temperaturile scad brusc in Romania, iar vremea se strica inclusiv in Bucuresti. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/primele-ninsori-in-romania-se-trece-de-la-vara-direct-la-iarna-un-ciclon-polar-va-afecta-tara-noastra_439842.html#ixzz5Rp7ydbVG

- Meteorologii au anunțat deja prima zapada a iernii 2018-2019, in condițiile in care toamna nici macar nu s-a instalat bine. Un ciclon de aer arctic va pune stapanire peste Romania și va aduce frig, ploi, dar și ninsori.

- Organizatia Meteorologica Mondiala a lansat, luni, un raport cu privire la sezonul de iarna 2018-2019 care arata ca, in Romania, iarna va veni devreme si va tine mult. Meteorologii au anuntat ca vom avea zapada in decembrie, ianuarie si februarie. Estimarile meteorologilor arata ca iarna 2018-2019…

- Primele estimari ale meteorologilor arata ca iarna 2018-2019 va fi lunga si destul grea, debutand din luna noiembrie. Acestia se asteapta ca in decembrie, ianuarie si februarie sa avem zapada fara...

- Vara anului 2018 a fost, fara doar și poate, una atipica, cu ploi torențiale și temperaturi care au depașit 30 de grade foarte rar și se pare ca și iarna va fi la fel. Mai exact, conform estimarilor facute de meteorologi, iarna va fi lunga in acest an, din cauza unor curenți ce-și modifica traiectoria.Astfel,…

- Meteorologii anunța ca ploile se vor extinde pe tot teritoriul țarii de miercuri, insa temperaturile raman cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi capricioasa pana la sfarșitul lunii.„De mați, se inmulțesc ploile, ca și apariție, dar și ca arie. Daca luni au fost doar cateva celule,…