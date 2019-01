Cum va fi Deadpool 3

Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam a fost surprins de discursul presedintelui Consiliului European, Donald Tusk. Fostul portar al Stelei povestește ca era acasa in fața televizorului și urmarea transmisiunea discursului, cand și-a auzit numele. Duckadam, care acum este președinte de imagine al FCSB, i-a trimis lui Tusk o…

- Petreceri extravagante, daruri scumpe sau plata pentru recuperare miresei „furate” la miezul nopții, toate vor disparea in China. Guvernul chinez a lansat o ofensiva impotriva „practicilor vulgare de nunta”! La apelul Ministerului Afacerilor Civile, aceste tradiții ar putea fi interzise. Potrivit The…

- Cel mai carismatic Autobot, Bumblebee, se intoarce pe ecrane intr-un nou film din seria Transformers. Premiera filmului care ii poarta numele va avea loc in Romania in luna decembrie. Pana la apariția pe marile ecrane, Autobotul hazliu vine maine dimineața in studioul Virgin Radio pentru o runda de…

- Un studiu realizat de Camera americana de Comert din sudul Chinei arata ca, odata cu intrarea in vigoare a suprataxarii importurilor de ambele parti, marjele de profit au inceput sa intre la apa. Comenzile sunt in scadere. Companiile americane sunt cele care resimt din plin aceste tensiuni comerciale,…

- Tehnicianul roman, Dan Petrescu, nu are viata usoara in campionatul din China. Echipa antrenata de el, Guizhou Hengfeng, a inregistrat un nou esec, de data aceasta, pe teren propriu, in fata formatiei Guangzhou Evergrande.

- Ben Hodges, fost comandant al fortele americane stationate in Europa, a anuntat ca este foarte posibil ca un razboi al Statelor Unite cu China sa aiba loc loc in urmatorii 15 ani. El sustine ca aliatii europeni ai SUA trebuie sa se preocupe mai mult cum sa se apere impotriva agresivitatii Rusiei, pentru…