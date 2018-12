Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Sova, ministrul demisionar al Transporturilor, a spus, joi seara, ca o parte din majorarea salariilor care va fi facuta de Metrorex anul viitor poate fi compensata prin inchirierea spatiilor comerciale de la metrou.

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a acuzat, joi, sindicatul condus de Ioan Radoi ca a santajat administratia companiei pentru a obtine cresteri salariale, dar ca acum aceste majorari vor fi acoperite de bucuresteni, in pretul biletelor. „Apreciez ca a fost o activitate care tine…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca va avea o intrevedere cu ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, pentru a discuta despre majorarea pretului biletului de calatorie la metrou.

- "Metroul se poate inchide maine", este declarația care a uimit sutele de mii de calatori care merg, zilnic, cu metroul, in Capitala. Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, joi seara, ca firma Astaldi are o hotarare judecatoreasca ce-i permite sa ceara executarea silita a societatii…

- Lucian Șova, ministrul demisionar al Transporturilor, a susținut, joi seara, într-o emisiune la un post TV, ca firma de construcții Astaldi poate oricând sa blocheze conturile Metrorex, deoarece are de recuperat 47 de milioane de euro.

- Corpul de control al ministrului Transporturilor, Lucian Sova, a constatat, in urma unor verificari la Metrorex privind respectarea prevederilor legale si contractuale in derularea contractului de proiectare si executie a Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei - Pantelimon, deficiente in implementarea…