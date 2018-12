Iata cum va fi, pe scurt, horoscopul 2019 pentru fiecare zodie, in funcție de semnul și de elementul ei astral. Afla mai jos ce element are zodia ta și cat de norocoasa va fi anul viitor. Zodiile de Foc (Berbec, Leu și Sagetator) Pentru zodiile care au elementul primordial Focul, 2019 va fi un an excelent, in care pot face multe progrese in cariera și in care vor avea mai mult timp și pentru proiectele lor personale sau pentru diverse hobby-uri. Orice activitate sociala, intalnirile cu prietenii, dar mai ales calatoriile și petrecerile sau participarea la cursuri de societate vor avea un rol important.…