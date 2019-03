Cum va da Ion Ghizdeanu bani pentru dezvoltare primarilor. Plafonul de granturi ar fi de circa 2,3 miliarde lei pe an

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Dezvoltare si Investitii, prin care se urmareste realizarea de investitii locale, va avea la dispozitie un buget de 10 miliarde de euro. Comisia Nationala de Prognoza a elaborat normele prin care stabileste ce proiecte vor putea fi finantate prin acest mecanism.

- ​Ministerul Justiției critica puternic un proiect de OUG al Ministerului Finanțelor, care prevede includerea Loteriei Române și a Imprimeriei Naționale în Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, pe care Guvernul Dancila vrea sa-l creeze. Potrivit Ministerului Justiției, una dintre prevederi…

- Complexul Energetic Oltenia nu va face parte din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica pe 8 martie proiectul de hotarare de guvern revizuit, iar pe lista nu apare compania din Gorj. C...

- In ciuda obiectiilor mediului privat, Cabinetul Dancila vrea sa oblige companiile din domeniul Energiei sa plateasca retroactiv o taxa de 2% din cifra de afaceri pe 2018. Acest bir pus pe neasteptate - impreuna cu alte dari aferente anului 2019 - risca sa-i impinga in faliment pe multi dintre intreprinzatorii…

- Ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare a fost publicata sambata in Monitorul Oficial. Ne asteptam ca in perioada urmatoare sa mai avem modificari fiscale, ce vin desigur chiar inainte de Revelion. Actul…

- Ordonanta de Urgenta are numarul 114/29 decembrie 2018. Actul normativ instituie taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic si telecom, precum si taxe pe activele din sistemul bancar. In energie, companiile vor plati o contributie de 2% din cifra de afaceri iar in telecom aceasta contributie…