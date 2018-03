Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe personaje principale vor fi ucise in ultimul episod al serialului de succes "Game of Thrones", au confirmat reprezentanti ai postului american HBO, care va difuza al optulea si ultim sezon al seriei in 2019, informeaza independent.co.uk....

- Peste 100 de apicultori si firme specializate participa in acest weekend la Targul Național al Mierii, organizat de Complexul Complex Apicol Veceslav Harnaj, pe Bulevardul Ficusului 42 din Capitala. Producatorii au adus diferite sortimente de miere, unele rare, specifice diferitelor zone ale țarii.…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la actrita Robin Wright. “De ce? In primul rand pentru ca arata pur si simplu bestial in cele mai recente poze si in al doilea rand pentru ca astept cu mare nerabdare ultimul sezon din House of Cards, desi n-as vrea sa fie ultimul. Robin Wright, fosta…

- Tibi Ușeriu este pe cale sa termine cel mai dificil maraton din lume, Arctic Ultra 6633, din nou! In utma cu puțin timp, Tibi Ușeriua trecut de ultimul check point inainte de finish-ul competitiei 6633 Arctic Ultra. “Tibi a plecat din ultimul check-point și se indreapta spre finish! Ba chiar e atat…

- GAME OF THRONES. Fanii GAME OF THRONES, unul din cele mai populare seriale ale momentului, primesc vești proaste de la HBO, televiziunea care produce serialul. Personajele lor preferate, care au supraviețuit in sezonul precedent, vor muri "unul cate unul" pana la finalul serialului, a dezvaluit Francesca…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, miercuri, ca discutile cu producatorii de imunoglobulina sunt constructive, mentionand ca se va gasi o rezolvare. Intalnirea are loc dupa ce ministrul a declansat mecanismul de protectie civila. "Discutia inca nu s-a terminat, va continua…

- Mai mulți fani pretind ca Bruno Mars le-ar fi tras țeapa cu biletele dupa ce acestea ar fi fost invalide pentru concertul artistului din Auckland, Noua Zeelanda. O fana spune ca cele doua bilete au costat-o mai mult de 1100$ și i se pare ca artistul a jefuit-o. “Am fost absolut șocata, dar nu sunt...…

- Delerium este un proiect dance, din Vancouver, Canada, format in anul 1987. De-a lungul carierei, stilul muzical a trecut prin mai multe transformari, de la ambiental, industrial si electronic pop. Albumul “Karma” a garantat succesul proiectului pe scena muzicii electronice. Daca a fost ceva care sa…

- Kraftwerk nu inceteaza sa uimeasca cu fiecare concert pe care il construiesc. La noua ani de la ultima vizita in Romania, pionerii muzicii electronice au captivat sala și le-au oferit spectatorilor romani o experiența 3D pe care nu o vor uita prea curand. Biletele pentru concert s-au epuizat repede,…

- Halsey a fost tratata ca o prințesa dupa ce asistena personala i-a pus o pereche de papuci de casa in fața picioarelor atunci cand cantareața s-a dat jos din mașina, iar fanii au ridicat din spranceana. E adevarat ca celebritațile pot avea uneori cerințe puțin exagerate, dar nu e și cazul lui Halsey.…

- Știm ca francezii au 10 la romantism, și asta ne-a demonstrat Charlotte Gainsbourg, o cantareața ce a transformat piesa “Runaway” a rapper-ului Kanye West in șoapte romantice printre clape de pian. Totul s-a intamplat intr-un show televizat din Franța, intitulat “Taratata”. Artista a explorat atat de…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- Se numește Ferrari 488 Pista și este una dintre vedetele ce vor fi la Salonul auto de la Geneva 2018. Producatorii au ținut sub cheie detaliile de noua bijuterie pe patru roți, insa cateva imagini au fost scapate pe internet.

- Ok, cu siguranța ai auzit-o pe Andreea Remețan spunand la radio in ultimele zile ca vrea și ea sa se ghiceasca #CSAUD la ea in program (16.00-19.00), insa Bogdan, Shurubel și Ionuț au zis ca “domne, asta nu-i treaba pentru oricine”. Sa pui in scena concursul #CSAUD nu e ușor! Trebuie sa poți sa iți...…

- Cinematografia s-a orientat si spre muzica electronica! Filmele despre cultura dance se focuseaza, de obicei, pe aparitii cameleonice (“It’s All Gone Pete Tong“), sau pe rolul drogurilor si legatura dintre consumul de stupefiante si scena dance (“Human Traffic“). De la bun inceput trebuie spus ca “Berlin…

- La puțin timp dupa ce Normani a aparut in videoclipul lui Khalid pentru “Young, dumb & broke”, cei doi pregatesc o piesa bomba pe care iși propun sa o lanseze chiar de ziua indragostiților. Confirmarea pentru noua piesa a venit chiar dupa lansarea videoclipului și inca de atunci fanii așteapta cu nerabdare…

- Producatorii mașinilor de lux si-au dat intalnire la New Delhi, unde are loc salonul India Auto Expo. Constructorii vor incerca sa convinga bogatașii veniti la eveniment ca inovațiile lor in domeniul automobilisticii merita toti banii.

- Calvin Harris, numit de unii The King of Electronic Dance Music (poate si pentru faptul ca a semnat pentru cea mai scumpa rezidenta din lume) a anuntat lansarea celui mai nou single, “Nuh ready, Nuh ready“, un slang pentru “Not Ready” piesa la care a lucrat cu PartyNextDoor. Dupa ce a cochetat cu sound-ul…

- Universul “Star Wars” este intr-o continua expansiune, iar producatorii serialului “Game of thrones” David Benioff și D.B. Weiss au semnat deja actele necesare pentru a intra in universul “Star Wars”. Disney și Lucasfilm au anunțat ca pe langa continuarea trilogiei J.J. Abrams’ Skywalker, cei doi prodcatori…

- Selena Gomez admite ca exista multe motive pentru care piesele compuse de ea vorbesc atat de deschis despre anxietate și depresie. “Cred ca e o batalie pe care o voi purta pentru tot restul vieții și ma simt ok in privința asta pentru ca știu ca ma aleg pe mine inaintea a orice altceva.”, a... View…

- David Benioff și DB Weiss, creatorii Game of Thrones, vor realiza o serie de filme Star Wars, a anunțat Lucasfilm intr-un comunicat de presa. Cei doi vor incepe sa lucreze la Star Wars cand Game of Thrones se va termina in 2019, a anunțat Lucasfilm, potrivit BBC News. Deocamdata se cunosc foarte puține…

- Cea mai noua piesa lansata de Drake, “God’s plan” este pentru a doua saptamana numarul unu in topul Billboard Hot 100 și se pare ca va cam ramane pe val. Piesa a fost ascultata de peste 83.3 milioane de ori doar in Statele Unite in prima saptamana, batand astfel toate recordurile pentru o piesa hip-hop....…

- Ultimul sezon al serialului "Game of Thrones" este așteptat cu sufletul la gura de milioanele de fani din intreaga lume. Sezonul 8 al serialului produs de HBO va avea premiera abia in 2019, insa filmarile au inceput deja inca din luna octombrie a anului trecut.

- Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta,…

- DO IT este piesa cu care Ionuț a blocat traficul in urma cu cateva zile. Ii place atat de mult Rae Morris incat a dat piesa asta la volum maxim in mașina. Ideea e ca nu știa ca din spatele lui venea o ambulanța. Noroc cu un bun participant la trafic care l-a atenționat sa... View Article

- Ed Sheeran are nevoie de liniște și vrea ca el și logodnica sa, Cherry Seaborn, sa nu fie deranjați! Artistul n-a stat pe ganduri și, potrivit Daily Mail, a cumparat toate proprietațile din jurul casei sale din Suffolk, Marea Britanie. Investiția nu l-a afectat prea mult pe britanic, care are o avere…

- Iarna e aici, dar nu inca si la HBO, unde va veni abia peste un. Fanii „Game of Thrones“ au aflat deja ca au de indurat o lunga asteptare, pana in 2019, pentru ultimul sezon al serialului, insa actrita Maisie Williams, interpreta Aryei Stark, a dezvaluit un nou detaliu pretios: in ce luna va avea premiera.…

- Elle Darby, vloggerița care a cerut cazare gratis la un hotel de lux in schimbul promovarii pe conturile ei de social media, vine cu un nou video in care spune ca de-a lungul zilelor a primit mesaje prin care era amenințata cu moartea. Vloggerița a trimis un e-mail prin care cerea cazare gratis, dar…

- Pentru femeile care vor sa aiba o aparitie naturala si de bun gust, exista cateva reguli de urmat care imbina excelent cromatica hainelor cu cea a pielii si a rujului. Iata cateva dintre ele: Rochia neagra + rujul rosu. Este o combinatie care sugereaza eleganta, atractie si putere personala. De obicei,…

- Actorul care-l interpreteaza pe Tyrion Lannister in GoT, Peter Dinklage, a luat o pauza de la filmari și s-a dus glonț in Utah sa-și reprezinte cel mai nou film “I Think We’re Alone Now” la festivalul de film Sundance. Problema e ca pe oriunde se duce, Peter Dinklage e bombardat cu intrebari despre…

- In anul 2017, fermierii inscriși in programul „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”, au obținut 296.590 de lei. De curand, s-a dat startul programului guvernamental destinat exploatatiilor din spatiile protejate (sere, solarii) prin care…

- Louis Tomlinson de la One Direction i-a aratat unui mare fan ce este afecțiunea atunci cand i-a donat 10.000 de dolari pentru o operație pe creier. Micuța fana pe nume Rylee, in varsta de doar 9 ani, sufera de o malformație rara pe creier ce ii poate cauza paralizie cerebrala. Pe pagina sa de YouCaring,...…

- Internetul a luat-o razna de cand Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca familia lor s-a marit. La inceputul saptamanii, o mama surogat a nascut ”o fetița frumoasa și sanatoasa”, dupa cum a comentat Kim la postarea de pe Twitter. She’s here. https://t.co/oVg6se6VeQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian)…

- La doar un an de la desparțirea de Fifth Harmony, cantareața Camila Cabello a devenit una dintre cele mai populare staruri pop solo ale anului, incepand cu hit-ul masiv ”Havana”. Imediat dupa acest succes, Camila Cabello lanseaza albumul intitulat chiar dupa numele sau, ”Camila”. In acest album se regasesc…

- Cea mai iubita emisiune culinara, ,,Chefi la cutite”, da startul etapei de preselectii pentru cel de-al cincelea sezon, unde pasionatii de gatit sau bucatarii au sansa sa isi dovedeasca abilitatile la bancul de lucru. Ultimul sezon a restabilit ordinea in clasament, iar castigul lui chef Sorin Bontea…

- Game of Thrones este unul dintre cele mai populare seriale de pana acum. Se stie ca ratingurile serialului se numara printre cele mai mari din istoria televiziunii. Deși pana la sezonul opt mai este de așteptat, totuși acesta ramane unul dintre cele mai dezbatute subiecte pe internet.

- Daca vrei sa afli ce zi e azi, da-i un play aici, sa asculți ce s-a vorbit in dimineața asta la Virgin Tonic: Daca nu vrei sa asculți, poți sa citești articolul de mai jos :)) : Ziua Apreciaza Plantele din Casa Ziua Ciocolatei Amarui Ziua Oamenilor Ciudați Ziua Fii mai Eco La mulți... View Article

- Pentru ca foarte multi fermieri s-au aratat interesati de Programul Tomate prin Hotararea de Guvern 943/2017, s-a decis continuarea programului si anul acesta. Conditiile de acordare a ajutorului si beneficiarii au ramas la fel ca anul trecut. Astfel, pot beneficia de acest ajutor…

