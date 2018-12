Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Cladirea fostului „Club al Presei”, care, ulterior, a gazduit si alte cluburi si baruri, imobil aflat la subsolul cladirii de pe Bulevardul Revolutiei, numarul 81, pe partea spre Hotel Continental, ar putea deveni un mic muzeu. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean…

- 250 de persoane au participat la Balul Rotary Zalau. Atmosfera a fost una extraordinara, in special datorita invitaților speciali care au facut un adevarat spectacol: interpreta de muzica populara Sava Negrean Brudașcu, grupul vocal Anatholis, grupul instrumental condus de profesorul Ionuț Darjan, trupa…

- Vom avea un adevarat șantier chiar in centrul Timișoarei, anul viitor. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca in primavara lui 2019 vor incepe lucrarile de reabilitare a Pieței Victoriei. Cel mai tarziu, conform edilului, centrul orașului va fi modernizat…

- Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu din Piata Prefecturii din Targu Jiu va fi redeschis publicului de Ziua Nationala. Lucrarile la opera realizata de Milita Petrascu sunt in grafic. Potrivit viceprimarului din Targu Jiu, Adrian Tudor, restaurarea nu a fost afectata de conditiile ...

- Cladirea fostului Cinema Popular de pe strada Muresenilor din Brasov a intrat ieri in renovare, acesta urmand sa fie transformat intr-un spatiu multifunctional, in care sa se desfasoare diverse evenimente culturale sau sociale. Reparatiile capitale la cladire au inceput in 15 septembrie…

- Zilele trecuta s-a desfasurat Anuala de Arhitectura Nord-Vest 2018, la care au luat parte arhitecti, dar si publicul interesat de eveniment. In urma voturilor exprimate de arhitecti, cat si de publicul vizitator, a rezultat urmatoarea ierarhie: VOTURILE ARHITECTILOR LUCRARI REALIZATE 1.CASA D – 9 OPTIUNE…

- Lucrarile de reabilitare a Parcului Vladimir Florea, de langa Policlinica Areni, demarate la jumatatea lunii august, in municipiul Suceava, se apropie de final.„In acest moment se realiniaza bancile și s-a inceput reamenajarea spațiilor verzi, inclusiv plantarea de crizanteme. Cu o investiție ...