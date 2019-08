Stiri pe aceeasi tema

- Studiul de fezabilitate pentru Centrul de colectare a legumelor și fructelor de la Tomnatic, primul care va fi realizat in regim public in Timiș, se apropie de final. Documentația va fi predata Consiliului Județean de catre contractant in cel mult o luna. In acest moment, sunt disponibile primele imagini…

- Primarul din Cluj Napoca, Emil Boc va realiza un heliport in centrul orașului, in parcarea primariei. Acesta va funcționa pentru urgențe medicale, iar banii pentru studiul de fezabilitate au fost incluși la rectificarea de buget, a spus Boc. Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența din Cluj…

- Ziarul Unirea Procesul intre firma care a construit Centrul de Management Integrat al Deseurilor de la Galda de Jos si Consiliul Judetean Alba, cu o miza de aproape 8 milioane de lei, a ajuns in faza expertizelor si investigatiilor hidrologice si geofizice Procesul intre firma care a construit Centrul…

- Un alt proiect imobiliar controversat despre care l-am chestionat pe arhitectul-șef al Piteștiului, Catalin Ghița, este blocul de 10 etaje construit de SC Titidan in buricul Piteștiului, zid in zid cu cladirea ”Forum”, cunoscuta și ca Centrul de afaceri, construit de magnatul Gheorghe Badea și frații…

- Razvan Ciobanu a locuit intr-o casa de lux din centrul Bucureștiului, de unde insa a fost dat afara din cauza sumelor mari pe care ajunsese sa le aiba la chirie. Inainte ca partenerul sau si il lase sa stea intr-un apartament care ii aparținea, designerul Razvan Ciobanu a locuit intr-un imobil de lux…

- Asta s-a petrecut marti, 21 mai. Zi memorabila pentru cei 12 copii care s-au mutat in casa ”Felicia”. Aici inchidem centrul de plasament Elena Doamna, iar aceasta e prima dintre casele de tip familial pe care le facem, pentru copiii care nu pot merge inapoi acasa la parintii lor, pentru cei care nu…

- Asociatia React, in parteneriat cu Sun Plaza, Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti si Reteaua privata de sanatate Regina Maria organizeaza in perioada 24-26 mai o campanie de donare de sange. Cei care vor sa devina donatori trebuie sa indeplineasca anumite cerinte.

- Centrul pentru Politici Locale și Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere “Detunata-5 Moți- Avram Iancu” va invita sa participați la manifestarile care vor avea loc in data de 27 și 28 mai in orașul Abrud și Campeni, pentru a sarbatori 100 de ani de la prima vizita a Familiei Regale a…