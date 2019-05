Cum va arăta Adelina Pestrițu în ziua nunții. „Una este decentă, pentru biserică, cealaltă, pentru restaurant, e decoltată și provocatoare” Adelina Pestrițu a dezvaluit cum vor arata cele doua rochii de mireasa pe care le va purta la nunta sa cu Virgil Șteblea din vara acestui an. Ziua de 20 iulie este una extrem de importanta și foarte așteptata de fosta vedeta de televiziune Adelina Pestrițu. Aceasta se casatorește cu Virgil Șteblea. Adelina Pestrițu a anunțat ca va purta doua rochii de mireasa la nunta sa. Acum,aceasta a explicat și cum vor fi acestea. Pentru biserica, vedeta a ales o rochie decenta, in timp ce pentru petrecerea de la restaurant aceasta a optat pentru o rochie sexy și provocatoare. "Au trena, sunt lungi si bineinteles… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu este in culmea fericirii dupa ce și-a comandat rochiile pentru nunta pe care urmeaza sa o faca cu Virgil Șteblea. Adelina Pestrițu se casatorește anul acesta cu Virgil Șteblea. Fosta vedeta de televiziune se pregatește intens. Ea a anunțat ca a facut comanda pentru rochiile pentru nunta.…

- Adelina Pestrițu se decide greu. Vedeta a marturisit ca are probleme in gasirea rochiei de mireasa, deși știe exact ce iși dorește pentru marele eveniment care va avea loc in viața sa anul acesta. Adelina Pestrițu se casatorește anul acesta cu Virgil Șteblea. Fosta vedeta de televiziune se pregatește…

- Adelina Pestrițu are un program foarte incarcat. Deși nu mai apare la TV, vedeta se ocupa indeaproape de afacerile ei. "Programul meu difera de la o zi la cealalta, insa de cele mai multe ori am intalniri, sedinte foto, gandesc noi modele de haine pentru cei care fac shopping de pe By Eda - site-ul…

- Adelina Pestrițu și-a anunțat fanii despre ce se intampla duminica in viața ei. Este o zi importanta pentru bruneta și iubitul ei. Duminica, Adelina pestrițu și partenerul ei de viața, Virgil Șteblea, sarbatoresc doi ani de cand sunt impreuna. Vedeta le-a cerut prietenilor ei virtuali sfaturi despre…

- Fosta vedeta de televiziune Adelina Pestrițu a facut o declarație emoționanta despre ce inseamna fiica sa pentru ea. Adelina Pestrițu este mama unei fetițe pe nume Zenaida Maria. Despre micuța a vorbit fosta prezentatoare de televiziune intr-o postare pe care a facut-o pe contul sau de socializare.…