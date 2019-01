Cum va acționa marți BNR: va scumpi sau nu banii? Economiștii șefi din bănci cred că nu Marți dupa pranz, cei 9 corifei din Consiliul de Administrație al Bancii Naționale vor face un anunț privitor la decizia de politica monetara pe care urmeaza sa o ia. Teoretic, o decizie normala ar fi sa o mențina la actualul nivel, dar lucrurile sunt mult mai complicate, iar presiunile asupra politicii monetare și a celei care o aplica (BNR) sunt la cele mai inalte cote. Rareori s-au vazut in spațiul public ieșiri ale demnitarilor din Guvern atat de corozive la adresa independenței BNR, astfel ca pe masa celor din CA stau practic toate opțiunile. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

