Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE Toma Petcu a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa ca, anul viitor va fi unul foarte important pentru Romania, cand va detine presedintia rotativa a Consiliului UE, subliniind ca este foarte important ca, in urmatoarea perioada, tara noastra sa convinga UE ca este…

- Esecul din El Clasico l-a dat peste cap pe Casemiro, care a afirmat ca a fost un ”dezastru” pentru Real Madrid modul in care Barcelona s-a impus. Sergio Ramos nu a asteptat prea mult si l-a taxat pe colegul sau, spunand ca fiecare trebuie sa faca o analiza asupra propriei prestatii.

- Un bucatar din Moscova explica semnele care indica prospetimea fructelor si legumelor. Acesta aminteste de grija pe care ar trebui sa o avem atunci cand mergem la supermarket sau la piata pentru a nu ajunge sa consumam fructe si legume cu nitrati sau acoperite cu ceara.

- Cu siguranta ati auzit despre donarea si transplantul de organe. V-ati intrebat vreodata daca ati fi de acord sa donati un organ, fie in viata, fie post-mortem, or al dumneavoastra or al vreunui apropiat? Daca nu, de ce nu? Va temeti cumva de vreo conspiratie? Oare e posibil,

- Numarul posesorilor de autoturisme care se plang de modul in care asiguratorii cu care au incheiat politele RCA le instrumenteaza dosarele de dauna a crescut in primul semestru din acest an cu 17,24% mai mult decat in perioada similara a anului trecut.

- „Acum sunt acuzata ca vorbesc prea mult. Am tacut doi ani", a declarat Gabriela Firea, miercuri, 19 septembrie, la Antena 3, in cadrul emisiunii „100 de minute", moderata de Alessandra Stoicescu. „Ma aștept ca toți colegii din țara sa ma judece corect”, a zis primarul general. Actualizare...

- Vicepresedintele social-democrat Gabriela Firea, primar general al Capitalei, a precizat marti ca ramane membru al PSD, spunand ca nu se alatura adversarilor partidului, asa cum a sustinut in urma cu o zi liderul formatiunii, Liviu Dragnea. Gabriela Firea a afirmat ca nu se asteapta sa-i fie retras…