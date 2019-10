Cum treci cu bine peste controalele ANAF Daca ai firma, trebuie sa fii pregatit oricand pentru o vizita a inspectorilor fiscali. Controlul poate fi inopinat, cu aviz sau la solicitarea ta, in cazul recuperarilor de TVA. Iata ce sa faci pentru a trece cu bine peste acest test. Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe DN 2B a fost deviata dupa ce soferul unui tir nu a adaptat viteza de deplasare la conditiile de trafic, astfel ca autotrenul a lovit parapetii unui pod si a blocat circulatia pe ambele sensuri de mers.

- Inspectorii ANPC au efectuat 19 actiuni de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor in Piața Domenii din Bucuresti si au aplicat sanctiuni in valoare de 172.000 lei si patru avertismente, potrivit Mediafax.Controalele au vizat verificarea…

- Doi polițiști din Bistrița-Nasaud au refuzat anul trecut o mita de 1.000 (o mie) de euro de la un șofer in varsta de 22 de ani care consumase alcool și mai apoi a produs un accident de circulație. Cei doi polițiști de la Biroul Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița, nu i-au trecut cu vederea…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a sanctionat cu peste 1 milion de lei comerciantii de bauturi racoritoare, sucuri si nectaruri in cadrul unor controale interprinse in perioada 3-5 iulie 2019, anunta ANPC marti, intr-un comunicat remis MEDIAFAX.Controlul s-a desfașurat…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) investigheaza tigarile electronice ca posibila cauza pentru o serie de îmbolnaviri pulmonare în rândul adolescentilor si adultilor tineri din 14 state americane, informeaza luni

- In dimineata zilei de astazi, o femeie de 25 de ani din municipiul Tulcea, in timp ce conducea un autoturism in afara municipiului Tulcea spre localitatea Cataloi, a pierdut controlul volanului autoturismului, care a parasit partea carosabila, a intrat intr un mal de pamant, apoi s a rasturnat.In urma…

- ​Patronii afacerilor de familie vor în primul rând sa pastreze în familie controlul firmei pe termen lung și nu se prea gândesc sa lase din mâna funcția de director general unui manager profesionist din afara, releva un studiu publicat, luni, de o companie de consultanța.…

- In perioada 07-08 iulie, politistii aflati in teren pentru controlul si supravegherea traficului rutier, au depistat mai multi conducatori auto aflati la volan sub influenta bauturilor alcoolice. La Lapusel, Dumbravita si Campulung la Tisa, testarile cu etilotestul au indicat o concentratie de peste…