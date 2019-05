Cum trebuie să ne îngrijim unghiile Unghiile sunt printre primele lucruri care ne atrag atenția atunci cand intram in contact cu o persoana noua. Reprezinta, daca vrem sa le numim așa, cartea noastra de vizita, disponibila oricui. Din acest motiv este necesar sa știm cum trebuie sa ne ingrijim unghiile, astfel incat sa cream o buna impresie de la prima vedere. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

